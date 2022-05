Tamara Gorro se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Gran Canaria.

Más que de descanso, serían de media-desconexión, porque la conocida 'influencer' se ha trasladado al paraíso canario para participar en la 34ª edición de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria, donde se encontrará con sus seguidores y seguidoras canarias y firmará los ejemplares de su último libro Cuando el corazón llora, en el que Gorro habla abiertamente de los episodios más duros de su vida con el fin de "curar heridas para mejorar su presente y sentirse bien y en paz consigo misma", como refleja en la sinopsis de su obra.

No es la primera vez que la creadora de contenidos visita Gran Canaria. La primera vez que lo hizo (o al menos de la que diese cuenta en redes sociales) fue acompañada de su por entonces marido, el futbolista Ezequiel Garay, y sus dos hijos, Shaila y Antonio.

Ahora, Tamara Gorro ha vuelto a la isla acompañada también por sus dos pequeños y ha compartido algunos de los felices momentos que está viviendo en Canarias a través de su perfil oficial de Instagram, en el que acumula más de 2 millones de seguidores.

Impresionante posado en un icónico enclave

Antes de encontrarse con sus fans en la feria del libro capitalina, la 'influencer' ha querido disfrutar del buen tiempo que hace en Gran Canaria junto a su familia y ha visitado algunos de los puntos más icónicos de la isla.

Prueba de ello es el impresionante posado que ha compartido Tamara en Instagram en las Dunas de Maspalomas con una fotografía en la que agradece todo el cariño que está recibiendo desde que puso un pie en tierras canarias y que ya supera los 75 mil 'me gusta'. "No os imagináis el bien que me hacéis… ¡OS AMO!", escribe