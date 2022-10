Shakira ha querido tomarse la justicia por su mano y ha utilizado el lanzamiento de su nuevo 'single', Monotonía, a dúo con el cantante urbano Ozuna, para desvelar los motivos que propiciaron la debacle y fin de su relación con el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, tras más de 12 años juntos.

Fruto de esta relación nacieron los dos hijos de la pareja, Sasha y Milan, quienes ahora son la principal preocupación de ambos y por quienes el deportista y la cantante libran una agria batalla judicial por la custodia de los pequeños.

Para resarcirse de su dolor, la colombiana ha querido hacer uso del poder sanador de la música para desahogarse como nunca antes o había hecho. Ya hace unos meses, Shakira concedió una entrevista a una conocida revista de moda en la que reconocía que "está siendo una separación terriblemente difícil y que he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento hacerlo y protegerlos, porque es mi misión número uno en la vida. Pero luego escuchan cosas en el colegio o se encuentran con noticias desagradables y les afecta".

Sin embargo, nunca desveló los aspectos que habrían provocado el fin de su matrimonio y, ahora, la letra de su nuevo y esperadísimo éxito se ha convertido en una carta abierta al mundo en el que la intérprete cuenta todos los motivos de su separación.

"Me dejaste por tu narcisismo"

A lo largo de los tres minutos que dura la canción, Shakira cuenta los elementos que hicieron que su relación saltase por los aires y, además, desvela que la complicada personalidad del futbolista tuvo mucho que ver en la separación.

"De repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos" entona la colombiana en un clarísimo mensaje directo a Piqué y a su comportamiento. Pero la voz de 'Las de la Intuición' también desliza en su canción que "estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando" y que "es mejor que esto se acabe ya. No me repitas la movie otra vez, que esa ya la vi. Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí".