Las reacciones a la muerte de Aaron Carter a los 34 años no se han hecho esperar en el mundo de la música y la interpretación. Una de las más destacadas ha sido la de Hilary Duff, protagonista de 'Lizzie McGuire' y su expareja, que se ha despedido del artista a través de una post que subió a última de este sábado en su perfil de Instagram.

"Para Aaron, lamento profundamente que la vida haya sido tan dura para ti y que hayas tenido que luchar frente a todo el mundo. Tenías un encanto absolutamente efervescente... Mi yo adolescente te amaba profundamente. Mando amor a su familia en este momento. Descansa tranquilo", afirmó la actriz y cantante en dicha publicación, que supera los 843.000 'me gustas'.

Declarado públicamente como bisexual en el año 2017, el actor y cantante mantuvo una especie de triángulo sentimental con Hilary Duff y Lindsay Lohan, enemigas íntimas declaradas desde entonces. De momento, esta última no ha publicado ningún mensaje de pésame, solo mostrando en las últimas horas su experiencia como espectadora del partido de baloncesto de los Knicks en el Madison Square Garden de Nueva York en sus stories.

Cabe recordar que Carter murió este sábado a los 34 años de edad por causas aún desconocidas, según ha informado el medio estadounidense TMZ. El cuerpo del artista y hermano de Leslie y Nick Carter, integrante del grupo BackStreet Boys, fue encontrado este sábado en su casa de Lancaster (California).

Además de ser el hermano de uno de los miembros de la banda juvenil más popular de la música, Aaron saltó a la fama a finales de la década de 1990 como cantante pop, lanzando cuatro álbumes de estudio. El primero de ellos se publicó en 1997 cuando solo tenía 9 años, que llevo como título su propio nombre, llegando a ser telonero de Britney Spears en sus conciertos.

Aparte del mundo de la música, Carter también ha tenido una amplía trayectoria en el mundo de la televisión y las series. El cantante participó en series como 'Lizzie McGuire', 'Sabrina, cosas de brujas' y '7th Heaven', además de protagonizar 'House of Carters', su propio reality con su hermano, y participar en la temporada 9 de la versión americana de 'Dancing With The Stars' en ABC.

Los escándalos y las polémicas también salpicaron a Carter a lo largo de su vida. El artista fue arrestado por exceso de velocidad en febrero de 2008 y por posesión de drogas y conducir ebrio en el año 2017, acusación que negó en una entrevista televisiva tras esta última detención.

En septiembre de este 2022, Carter comenzó a asistir de forma voluntaria a un programa de desintoxicación para intentar recuperar la custodia de su hijo Prince, que este mes cumple un año de vida. "Es un programa de abstinencia y trabajo con un orientador privado. Hago terapia de grupo, doy clases sobre paternidad y recibo cursos contra la violencia doméstica. Tengo un curso en primeros auxilios y hago muchas cosas distintas a la vez", aseguró Carter al diario inglés 'The Sun'.