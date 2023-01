La isla con las playas más espectaculares de Canarias, Fuerteventura, atrapa a los canarios, a los turistas, vengan de donde vengan, y a los que la visitan y deciden convertirla en su segundo hogar. Dentro de ese último grupo está la periodista María Patiño, quien no pierde ocasión para gritar a los cuatro vientos su pasión por Fuerteventura.

El amor que siente por la isla majorera es tanto, que incluso se compró una casa el pasado año en Corralejo, en el municipio de La Oliva. La presentadora y colaboradora de Mediaset, se escapa cada vez que sus obligaciones laborales se lo permiten para disfrutar del buen tiempo, el descanso y la comida de la isla que enamora a miles de visitantes cada año.

La periodista felicitaba 2023 desde Fuerteventura, el territorio que la acaricia con el viento “como solo la isla sabe”. Un viento que “le despeina” hasta “la sonrisa” y un mar que le da “besos salados”, ha confesado La Patiño en algunos de sus posados en la costa majorera de los que ha dejado constancia en su cuenta de Instagram.

El Ayuntamiento de La Oliva ha aprovechado el amor de la periodista por Fuerteventura y la convertido en la embajadora de ese destino del norte majorero. La invitó a la presentación que llevó a cabo ayer el Consistorio en el pabellón de Canarias en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid. Y hasta allí acudió Patiño, a refrendar su enamoramiento de Fuerteventura.

Describió su relación con el pueblo de Corralejo como una historia de amor. “La libertad y el sentirme como en casa ha sido lo que me ha enamorado. Me he comprado una casa en Corralejo y espero poder jubilarme allí”, destacó la presentadora en las declaraciones que difundió el Ayuntamiento de La Oliva.

Sentada junto a la alcaldesa del municipio, Pilar González, el concejal de Turismo, Celino Umpiérrez, y el representante de la prueba deportiva FuerteBike, Chicho Ibáñez, Patiño siguió con atención la presentación de la iniciativa La Oliva Living Events un compendio de los eventos realizados en el norte de Fuerteventura, donde el ocio, el turismo, el deporte y la gastronomía fueron los protagonistas de la jornada.