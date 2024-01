Dentro de las circunstancias que resultan más molestas para las tripulaciones de vuelo, se encuentran desde pasajeros que continuamente activan el timbre de llamada por motivos triviales hasta aquellos que filman videos del personal de cabina sin su autorización. Algunas azafatas han ideado un código interno conocido como "Philip", un acrónimo de "Passenger I'd Like to Punch" (Pasajero al que me gustaría golpear), que les permite identificar a aquellos viajeros con los que preferirían evitar interactuar.

Según relata una azafata de manera exclusiva a The Sun, ser etiquetado como "Philip" implica haber cometido alguna falta o haber irritado de alguna manera al personal de la aerolínea. Como consecuencia, quienes ostentan este indeseado título pueden anticipar un servicio de menor calidad durante el resto del vuelo. La misma fuente revela que el término "Philip" inicialmente derivaba de las siglas PILP, correspondientes a "Pasajero al que me gustaría golpear". Sin embargo, con el tiempo, la expresión ha evolucionado hacia una forma más sutil de manifestar la incomodidad que estos pasajeros generan. Algunas azafatas han ideado un código interno conocido como "Philip", un acrónimo de "Passenger I'd Like to Punch" (Pasajero al que me gustaría golpear Algunos de los comportamientos de los pasajeros que más molestan a la tripulación de cabina de avión incluyen: Activar constantemente el timbre de llamada: Hacer sonar el timbre de llamada de manera frecuente por cuestiones triviales puede ser irritante para la tripulación, ya que puede distraerlos de otras tareas importantes.

Hacer sonar el timbre de llamada de manera frecuente por cuestiones triviales puede ser irritante para la tripulación, ya que puede distraerlos de otras tareas importantes. Grabar vídeos sin consentimiento: Filmar a la tripulación sin su permiso se considera invasivo y puede infringir las normas de privacidad. Esto puede generar molestias entre los miembros de la tripulación. Faltas de respeto o comportamiento inapropiado: Actitudes despectivas, comentarios ofensivos o cualquier tipo de comportamiento inapropiado hacia la tripulación o los demás pasajeros pueden generar tensiones y molestias.

Actitudes despectivas, comentarios ofensivos o cualquier tipo de comportamiento inapropiado hacia la tripulación o los demás pasajeros pueden generar tensiones y molestias. Desobedecer las normas de seguridad: Ignorar las instrucciones de la tripulación relacionadas con la seguridad a bordo, como el uso de cinturones de seguridad o la prohibición de utilizar dispositivos electrónicos en ciertos momentos, puede ser motivo de preocupación y frustración.

Ignorar las instrucciones de la tripulación relacionadas con la seguridad a bordo, como el uso de cinturones de seguridad o la prohibición de utilizar dispositivos electrónicos en ciertos momentos, puede ser motivo de preocupación y frustración. Consumir excesivamente alcohol: Pasajeros que consumen grandes cantidades de alcohol y se vuelven molestos o desordenados pueden ser una fuente de problemas para la tripulación y para otros viajeros. No seguir las indicaciones de la tripulación: La falta de cooperación o la negativa a seguir las instrucciones del personal de cabina, especialmente durante situaciones críticas, puede generar tensiones y poner en riesgo la seguridad del vuelo. Estos comportamientos pueden llevar a que los miembros de la tripulación utilicen códigos internos, como el mencionado "Philip", para identificar a aquellos pasajeros con los que preferirían evitar tratar durante el vuelo. Qué hay que evitar Evitar ciertos malos comportamientos a bordo de un avión es esencial por varias razones, principalmente relacionadas con la seguridad, el bienestar de los pasajeros y la eficiencia del vuelo. Aquí hay algunas razones clave: Seguridad en el vuelo: Comportamientos inapropiados pueden representar riesgos para la seguridad del vuelo. Por ejemplo, desobedecer las normas de seguridad, interferir con el equipo de la aeronave o no seguir las instrucciones de la tripulación pueden poner en peligro a todos los pasajeros y la tripulación.

Comportamientos inapropiados pueden representar riesgos para la seguridad del vuelo. Por ejemplo, desobedecer las normas de seguridad, interferir con el equipo de la aeronave o no seguir las instrucciones de la tripulación pueden poner en peligro a todos los pasajeros y la tripulación. Mantenimiento del orden: El mantenimiento de un ambiente tranquilo y ordenado es esencial para el bienestar de todos a bordo. Comportamientos disruptivos pueden generar situaciones caóticas, aumentar la ansiedad de los pasajeros y crear un entorno tenso que dificulte la gestión adecuada de situaciones de emergencia. Respeto a la tripulación y otros pasajeros: La tripulación de cabina trabaja para garantizar un vuelo seguro y cómodo para todos. Comportamientos irrespetuosos hacia la tripulación o hacia otros pasajeros pueden afectar negativamente el ambiente a bordo y crear tensiones innecesarias.

La tripulación de cabina trabaja para garantizar un vuelo seguro y cómodo para todos. Comportamientos irrespetuosos hacia la tripulación o hacia otros pasajeros pueden afectar negativamente el ambiente a bordo y crear tensiones innecesarias. Cumplimiento de normativas de aviación: Existen normativas y reglamentaciones de aviación que todos los pasajeros deben seguir. Desobedecer estas normas puede tener consecuencias legales y resultar en sanciones tanto a bordo como después del vuelo.

Existen normativas y reglamentaciones de aviación que todos los pasajeros deben seguir. Desobedecer estas normas puede tener consecuencias legales y resultar en sanciones tanto a bordo como después del vuelo. Evitar distracciones y molestias: Algunos comportamientos pueden distraer a la tripulación y afectar su capacidad para brindar un servicio eficiente. Además, pueden molestar a otros pasajeros, contribuyendo a un ambiente menos agradable. Preservar la reputación de la aerolínea: Comportamientos negativos a bordo de un avión pueden repercutir en la reputación de la aerolínea. Las compañías aéreas se esfuerzan por ofrecer un servicio de calidad, y incidentes de comportamiento inapropiado pueden afectar la percepción del público sobre la seguridad y la experiencia de vuelo. En resumen, seguir normas de comportamiento y respetar las instrucciones de la tripulación contribuye a un entorno seguro, ordenado y agradable para todos los pasajeros, garantizando una experiencia de vuelo positiva.