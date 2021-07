"La cuarentena ha trastocado la estabilidad sexual entre las parejas"

La pandemia del coronavirus ha afectado a todos los sectores de la población, incluida la vida afectiva y sexual de las personas. El exceso de tiempo encerrados en sus casas ha influido en la calidad de vida de tanto parejas como personas solteras, según afirma el sexólogo David Mellado, presidente de la asociación Acción Social, Educación y Salud (ASES) en Aspe.

Mientras Mellado estudiaba Pedagogía, una optativa del curso cambió sus objetivos profesionales: Educación para la sexualidad. La asignatura le hizo cambiar de rumbo porque se dio cuenta que "había gente que sufría muchísimo al no verbalizar lo que sentían y los problemas que tenían".

En 2012, el aspense sexólogo junto con dos profesionales emprendieron un proyecto en el municipio de Aspe, en el interior de la provincia de Alicante. Una asociación que trabaja desde hace nueve años en tres campos especializados: el cáncer de mama, la menopausia y la terapia de pareja. Durante el confinamiento, sus consultas experimentaron un gran aumento de demanda entre parejas y personas solteras, siendo así, el principal tema a tratar. Durante la postconfinamiento, las citas pasaron a ser 100% online a través de videollamadas, llamadas telefónicas o vía email, lo que resulta más cómodo y seguro para los pacientes de la asociación.

"Hay gente que sufre muchísimo al no verbalizar lo que sienten y los problemas que tienen" David Mellado - Sexólogo

-¿El confinamiento ha provocado nuevos problemas sexuales entre la población?

-No se han planteado "nuevos problemas" como tal, pero sí hemos observado unas realidades más complejas para todas las parejas en general, que se han visto perjudicadas por un exceso de tiempo juntos y una clara falta de intimidad personal. La cuarentena ha trastocado toda esa estabilidad que tanto cuesta recuperar. Todo se ha intensificado mucho y cada día que pasa sin resolverse, cuesta más poder llegar a buen puerto.

-¿Cuál es tu consejo para batallar contra el aburrimiento en la cama?

-Mi consejo será siempre desgenitalizar la sexualidad, jugar con cada centímetro cuadrado de la piel sin buscar la penetración como finalización. No siempre que se tiene sexo tienen que intervenir los genitales. Por otra parte lo que siempre se suele manifestar es la falta de deseo. Cualquier cosa puede atraer más que querer continuar en la misma sala con la misma persona, para esto de forma general solo puedo recomendar leer relatos eróticos para estimular así el órgano sexual más importante que tenemos: el cerebro.

-¿Habéis notado algún cambio entre las personas que acuden a vuestras consultas durante y tras el confinamiento?

-Nos ha sorprendido gratamente el aumento de parejas más jóvenes, entre 25 y 35 años, que han solicitado nuestros servicios. Quizá la nueva tendencia sea prevenir y mejorar juntos como pareja antes que esperar a tener problemas para buscar ayuda “in extremis”. Por otra lado, hemos recibido a un buen número de personas que estaban solteras que han mostrado mucha responsabilidad acerca de la distancia interpersonal, quizás por un sentimiento extra de rechazo provocado por la soledad y que será algo que se tendrá que analizar a más largo plazo.

-¿Cómo crees que se encuentra la educación sexual en la provincia?

-Hay localidades de partidos políticos muy diferentes que han apostado por realizar eventos referidos a la educación sexual. Por ejemplo, en Pinoso liderado por el PSOE o en Orihuela por el PP donde pactamos una atención durante un año entero. No obstante, hace falta mucha más atención en salud mental, psicológica y, por supuesto, sexual porque no está solamente perdida, sino negada.

"Mi consejo es desgenitalizar la sexualidad, jugar con cada centímetro cuadrado de la piel sin buscar la penetración como finalización"

-Durante la pandemia, ¿cómo ha evolucionado la figura del sexólogo?

-Muchas personas se han cuestionado sentimientos, relaciones con los demás, qué es lo realmente importante, si se sienten queridos y qué es lo que les gustaría mejorar. Lo que explicaría el colapso que causó en el mundo de los sexólogos. La distancia total nos tocó a todos para continuar trabajando, pero la cercanía entre sexólogo-usuario no se ha perdido en absoluto. Seguimos escuchando, haciendo preguntas, dando consejos y resolviendo conflictos.

-¿Cómo fue abordar la pandemia desde vuestro campo profesional?

-Al comenzar la cuarentena tuvimos un pico muy alto en primeras citas, casi todo parejas que en ese frenazo en sus vidas, volvían a verse con calma, a hablar, y no se reconocían. Hasta ese frenazo no se habían percatado de lo mucho que habían cambiado respectivamente. La frase estrella de esos meses, para nosotros fue: “No es la persona con la que me casé”.

-¿Qué deberían hacer las parejas que se han visto perjudicadas ante el exceso de tiempo juntos?

-Que traten de organizar alguna actividad diferente, algo que salga de su rutina vacacional habitual, una dinámica con la que reírse, novedoso en su máxima expresión, jugar mucho, y también, tratar de conocer gente, juntos e individualmente. Debido a las restricciones que hemos tenido en los últimos meses, este verano llama más la atención el fenómeno del sexo en espacios abiertos e incluso en público. Así que todo apunta a que éste será un periodo estival muy entretenido. Y, por supuesto, ante cualquier atisbo de problema, dificultad, cansancio o falta de deseo (que no suele reconocerse como problema), acudir inmediatamente a un sexólogo.

-Tras las restricciones sociales, perimetrales y con los bares cerrados, conocer a alguien se convirtió en una tarea complicada por ello, las aplicaciones para ligar experimentaron un aumento de usuarios, ¿recomienda el uso de estas herramientas para conocer a alguien?

-Puedes encontrar de todo, pero también puede ocurrir lo mismo en la calle. Es una forma diferente de conocer a las personas, yo recomiendo no alargar las conversaciones y quedar para conocerse cuanto antes.

-¿Qué es lo más importante para la comunicación con tu pareja?

-Escuchar. Si la gente aprendiera de verdad a escuchar, relajarse y disfrutar la mitad de la clientela se iría, falta creérselo. Hay demasiados estereotipos y construcciones sociales como el “tengo que cumplir”, la hombría o la feminidad de la mujer son cartas muy pesadas que nos han vendido y no son reales