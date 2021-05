SEGA ha llevado a cabo el primer evento Sonic Central, organizado en honor del 30º aniversario de ‘Sonic the Hedgehog’. Durante la gala, se ha revelado una generosa cantidad de proyectos que tienen al erizo Azul como protagonista, comenzando con ‘Sonic Prime’, la próxima serie animada de Netflix. Como ninguna celebración está completa sin un poco de música, también se confirmó que el 23 de junio una orquesta en directo interpretará música de los juegos de Sonic de los pasados 30 años. El concierto contará con una previa especial que llegará durante el Summer Game Fest Kickoff Live! de Geoff Keighley el 10 de junio y ofrecerá actuaciones de invitados como Crush 40 y Tomoya Ohtani. Tras la apertura, llegó el turno de noticias y anuncios relacionados con juegos en consolas, PC y móvil:

‘Sonic Colors: Ultimate’: una remasterización del adrenalínico título de plataformas editado en 2010 que saldrá en formato digital y físico para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, con un estreno únicamente digital para PC en Epic Game Store el 7 de septiembre de 2021. Además, SEGA ha hecho público también un teaser de la serie de animación en dos partes ‘Sonic Colors: Rise of the Wisps’, el primer corto de animación del personaje, que cuenta en su reparto con el regreso del emblemático actor de doblaje Roger Craig Smith, que da voz al célebre erizo supersónico.