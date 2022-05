Game Designers, Programadores y Artistas, estos son algunos de los roles y departamentos que intervienen a la hora de desarrollar un videojuego. Desde cómo es el día a día de los profesionales que participan en su desarrollo, hasta que hay qué hacer para acceder a las principales empresas del sector tanto en España como en el extranjero, esa es la pregunta que se hacen muchos estudiantes con interés por esta disciplina o profesionales que ya estén trabajando en el sector y quieran especializarse en un área en concreto, o bien ampliar sus conocimientos de la mano de los mejores profesionales. Para resolver todas estas dudas y más, U-tad, el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, ha organizado un ciclo de máster classes online y gratuitas relacionadas que tendrán lugar del 17 al 26 de mayo en formato online y podrán seguirse previa inscripción.

Diseño de videojuegos: así hicimos ‘Destroy All Humans Remake’. Esta interesante master class se llevará a cabo el 17 de mayo a las 18.30h. Pablo Lafora, Level and Mission Designer en Black Forest Games GmbH, explicará el proceso de trabajo que se ha llevado a cabo para hacer el remake de 'Destroy All Humans', 15 años después del lanzamiento del título original, desde el punto de vista del game designer y del mission designer. También informará de las ventajas e inconvenientes que conlleva el trabajar con una IP e historia ya creada de antemano, así como sobre la dificultad de encontrar un equilibrio entre modernizar un juego y ser fiel al original.

El martes 18 de mayo, a la misma hora, es decir las 18.30h, Arturo Paiva impartirá ‘Animando videojuegos con gusto’. Paiva es director de animación en videojuegos en Tequila Works, y durante su charla recorrerá los métodos de trabajo óptimos para un equipo de animación. Lo hará desde su experiencia trabajando en VFX, cine, televisión y ahora en videojuegos. También ofrecerá algunos trucos para conseguir que la producción de un videojuego salga adelante.

Habrá que esperar unos días para acceder a la máster class de Mikel Aretxabala. El 24 de mayo a las 18.30h tendrá lugar ‘Programación de videojuegos: mi experiencia en Indies y AAA’, en el que Gameplay Engineer en Playground Games, contará su experiencia en U-tad, compartiendo consejos y anécdotas del 'Máster en Programación de Videojuegos'. También repasará las razones que llevaron a él y a su equipo a continuar con el videojuego surgido en su etapa universitaria, 'Greyfall'. Por último, hablará del salto a los trabajos en estudios AAA, así como de su experiencia y consejos para todos aquellos que fantaseen con acabar en el estudio de sus sueños.

El Level y Game Designer en Digital Sun Games, Javier Mombiela, abordará el 25 de mayo a las 18.30h algunos de los retos, preguntas y decisiones del día a día del diseñador de videojuegos. Para ello, Javier contará su propia experiencia, desde la decisión de estudiar diseño de videojuegos hasta su trabajo actual, pasando por el proceso de buscar trabajo y acceder a la industria.

Continúa Marcos Ramos, con ‘El triángulo dorado: lo necesario para entrar y crecer dentro la industria de videojuegos’ el 26 de mayo a las 18.30h. En esta master class del director de arte en Shapefarm, se explorará los tres aspectos esenciales que los directores de arte buscan en artistas conceptuales a la hora de sumar integrantes a sus equipos de videojuegos.

Cierra el ciclo Daniel Pastor con ‘Lo importante es el concepto’, una clase que abordará el 31 de mayo a las 18.30h las claves para sentar unas líneas base claras y sólidas que garanticen una producción algo menos ajetreada. Pastor comenzó sus andaduras en la industria en Electronic Arts en 2005. Como Lead Localization QA Tester y Asistente de Producción participó desde uno u otro perfil en franquicias como El Señor de los Anillos, Harry Potter o Burnout. Actualmente trabaja como Sr Game Producer en Lingo Kids, un estudio dedicado a llevar el concepto de Play Learning a los más peques de la casa. Recuerda, podrás seguirlas inscribiéndote en las que quieras participar a través de la página del centro.