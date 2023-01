El programa de Televisión Canaria, Gente Maravillosa, ha cautivado a las redes sociales. Con un pequeño vídeo, donde se puede ver un momento emotivo protagonizado por una señora mayor que, sintiendo que su familia le deja de lado el día de su cumpleaños, finalmente encuentra consuelo de manera inesperada.

En el mencionado vídeo se puede observar cómo en la mesa de un restaurante de Canarias, esta persona mayor está sentada con su hija, quien le considera una carga y le lanza frases tan hirientes como "Te he dicho muchas veces que tú donde tienes que estar es en una residencia", pese a que la anciana le expresa su voluntad de quedarse con ella y su hermano, y le reconoce que se siente sola. La hija pone las típicas excusas: tiene una vida, un trabajo, le falta el tiempo, etc. Y, aunque le entrega un regalo de cumpleaños, no es capaz de quedarse con la madre algo más de tiempo, diciendo que tiene "el coche mal aparcado". Resulta emotivo escuchar a la señora pedirle que se quede al menos para verle soplar las velas de la tarta, pero la joven mujer no es ni siquiera capaz de quedarse unos pocos minutos más para eso y abandona el lugar.