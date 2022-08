La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha expresado uno de los discursos más duros contra el Gobierno de Pedro Sánchez en el debate para la aprobación del decreto de medidas de ahorro energético. Un decreto que ha calificado de “tomadura de pelo para los canarios” pues olvida por completo las necesidades y peculiaridades del archipiélago.

Tres minutos le han bastado para destrozar el decreto del Gobierno, asegurando que sus argumentos los comparten también Podemos y alcaldes del PSOE en Canarias, “pero no el Gobierno que se baja los pantalones ante Pedro Sánchez”.

Ana Oramas ha señalado que “en Canarias no hay trenes Cercanías, hay guaguas y sólo un tranvía Santa Cruz-Laguna, y los canarios por tanto vamos a pagar el cien por cien de las Cercanías de Madrid -en referencia al bono transporte gratis-, por lo que todas las instituciones canarias han pedido que se pague también el cien por cien del tranvía y las guaguas”.

“En Canarias tampoco hay gas y tampoco hay calefacción y no se pone el aire acondicionado ¡En Canarias no se pone salvo los ocho días de calima! En Canarias estamos a 24 grados todo el año, pero van a obligar a comerciantes canarios a hacer una obra que cuesta 3.000 euros para la calefacción en invierno… que el Gobierno de España esto no lo sepa cuando lo saben hasta los alemanes”, ha subrayado Ana Oramas.

Además, ha denunciado la “trampa” del Gobierno de “traer todas estas medidas juntas para chantajear” porque “si hubieran traído 15 decretos, pues a lo mejor hubiéramos votado a favor 10”. “Aprendan lo que es Canarias, si hubieran querido mejorar Canarias hubieran cambiado hace 48 horas el decreto con el transporte en Canarias. Menos Falcon y menos foto y más trabajar”, ha terminado Ana Oramas.