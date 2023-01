El fútbol base canario vuelve a mostrar su peor cara. Un grupo de jóvenes protagonizó una pelea multitudinaria en un campo de fútbol.

La trifulca tuvo lugar al finalizar un encuentro del G2 de la Regional Preferente que medían al CD San Lorenzo-Constancia contra el CD Furia Arona, en Tenerife.

En la pelea participaron tanto jugadores como aficionados de ambos equipos.

“Es lamentable, cada fin de semana pasa, cuando no es un campo es en otro, vergüencita es poco"; “Vaya ejemplo. Descenso para los dos equipos y listo. Verán como se acaban estas cosas”; “Año 2023 todas las tecnologías existentes y aun los videos no duran mas de 10 segundos”; “Esto lleva mucho sucediendo... Y a peor va... (yo lo he sufrido en muchos campos, viendo como muchos padres, y aficionados, creen q sus niños son jugadores de élite e insultando a todo lo q se pone por delante) Un asco de sociedad la que estamos creando, cuando debería inculcarse”, son solo algunos de los comentarios de los distintos usuarios de las redes sociales donde se ha viralizado el vídeo de la trifulca.