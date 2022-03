Aurah Ruiz vuelve a verse rodeada por la polémica. En esta ocasión se trata por dos empresarias, que se han puesto en contacto con ‘Socialité’ para denunciar que se siente “estafadas” por la influencer.

Según cuentan en ‘Socialité’, ellas le habían facilitado una serie de productos, valorados cada uno de ellos en 400 euros y la canaria, además de no publicitarlos en sus redes sociales, se habría quedado con ellos.

“Para mí es una sinvergüenza, es una estafa”, decía la propietaria de un negocio de uñas. “No voy a dejar que una influencer tire todo mi trabajo por la borda”, añadía Luz. Por otra parte, la encargada de un comercio de fajas también aseguraba sentirse estafada.

Según la empresaria, la novia de Jesé Rodríguez no solo no publicitó los productos en sus redes sociales, sino que decidió no devolverlos y utilizarlos: “Cuando le pedí explicaciones y que me diera el número de seguimiento de la devolución, me bloqueó directamente”, aseguraba en 'Socialité'.