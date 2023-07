La conocida periodista y reportera, Marta Riesco, ha revelado su mayor temor en la vida justo antes de su primer viaje a Tenerife. Su confesión, compartida en un vídeo, ha generado numerosos comentarios por parte de los usuarios en Twitter.

En el vídeo, Riesco menciona: "La semana que viene me voy al #Tenerifetrip". Continúa explicando su expresión de preocupación y confiesa: "Todos mis seguidores saben que lo que más miedo me da en esta vida es no tener puesto el eyeliner cuando salgo a la calle y al avión".