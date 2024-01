Bertín Osborne ha roto su silencio tras el nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén. En una entrevista, el cantante ha dejado claro que no tiene intención de ejercer de padre y que solo se limitará a "ayudar" si se confirma que el bebé es suyo. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre", afirma en la portada de la revista ¡Hola!.