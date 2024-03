La Semana Santa llega a Canarias en forma de lluvia y granizo. Los vecinos en las islas aseguran que no caía agua así. Una DANA que ha aguado las vacaciones a muchos turistas, dejando inundaciones y riadas en todo el archipiélago. Un cambio de tiempo típico de la fecha, que ha sido bien recibido por los agricultores. Algunos empiezan el invierno ahora. Se espera una bajada de temperaturas de unos 10 grados en casi todo el país. En Barcelona ya lo han notado. Una Semana Santa que también trae consigo intensas nevadas. Son muchos los que no han dudado en acudir a las estaciones de esquí, aunque no todos han tenido suerte. El viento ha impedido abrir Sierra Nevada. Un tiempo desapacible que se mantendrá durante toda la semana.