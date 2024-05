Han pasado unos minutos de las once y media de la mañana, y el ganado que va a participar en el concurso de arrastre comienza a desfilar por la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Gran Canaria, ubicada en Arucas. El sol luce con timidez, y poco a poco comienza a llegar la gente. Primerizos en este tipo de ferias o no, la ilusión es la misma para todos, pues ver de cerca a vacas, toros o cabras no es lo más habitual un sábado cualquiera. Talleres de degustación, puestos típicos de los municipios de la isla o stands con productos locales. Todo tuvo su particular protagonismo.