El reciente fallecimiento de una mujer de 61 años y el grave estado de su hija, tras caer por un barranco en Los Roferos, Lanzarote, ha captado la atención de varios medios de comunicación irlandeses. "The Independent", el periódico más leído de Irlanda, destacó el suceso con un titular impactante: "Una turista (61) muerta y su hija gravemente herida tras caer por un acantilado en un buggy todoterreno en Lanzarote". Según el diario, las autoridades españolas confirmaron que la mujer era de nacionalidad irlandesa, pero el Departamento de Relaciones Exteriores ha desmentido esta información, afirmando que la fallecida no viajaba con un pasaporte irlandés y que no están involucrados en el caso.