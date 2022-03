“Estaban las puertas totalmente abandonadas, aunque estaban limpios, si que es verdad que necesitaban que las arreglaran, porque viene un turista y lo ve así y no sé lo que pensará”. Esta es la denuncia un ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria sobre el estado de los baños de la estación de guaguas de San Telmo.

Marcos Salazar denuncia, a los micrófonos de COPE Canarias, que las puertas estás con agujeros, que no hay ventilación necesaria y que da un aspecto lamentable y asegura que “sintió vergüenza al entrar a los baños, ya que esa estación de guaguas es una de las principales que tiene la capital”.

Afirma que los baños llevan 40 años sin arreglar ese espacio y que prácticamente no se usan por el “espantoso estado en el que se encuentran. Hable con los seguritas, me dijeron que ahí no iba nunca nadie y que por eso estaban abandonados. Pero no entiendo cómo podemos tenerlo así, teniendo en cuenta que nosotros vivimos del turismo. Esta es nuestra carta de presentación. Ese lugar está muy descuidado y no entiendo como eso está así. Para mí es un abandono total, una desidia”.

Asegura que ha acudido a exponer esta situación en Sanidad Pública, también al cabildo insular e incluso al ayuntamiento capitalino. “Les he explicado y enseñado las fotos. Me dicen que mande un correo electrónico. No se han preocupado por nada. He ido dos veces al cabildo y me entero que van a hacer una reforma en varias plantas de la estación, pero ahí no. ¿Cómo no van a renovar eso?”.

Salazar reconoce econtrarse solo ante esta situación "porque no sé a dónde ir. Quiero que lo investiguen y que pasen la vergüenza que yo pasé cuando fui hace poco. Si que es verdad que el suelo estaba limpio, porque vienen a limpiarlo, pero es que su aspecto es un insulto al pueblo canario y a los turistas”.