Un testigo del caso Cuarteles ha desvelado, en las declaraciones a cuyos audios ha tenido acceso en exclusiva El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, el poder que tenía el empresario Ángel Ramón Tejera de León dentro de la Guardia Civil. "Yo me sorprendí [cuando vino a la comandancia de Ávila] porque trajo las facturas hechas, y así se lo transmití al teniente coronel Carlos Alonso, porque no sé cómo podía saber ese señor [lo que iba a facturar] (...). Me dijo que no me preocupara, que de las facturas ya se encargaba él", explica el entonces alto cargo de la comandancia en Ávila, que llegó a entregarle un dosier al empresario con las obras necesarias en los cuarteles para ver si le ayudaba a ascender dentro de la Benemérita.