La palista Teresa Portela ha celebrado ante los medios su victoria en la prueba de K1 200 m, en la que ha logrado colgarse la medalla olímpica de plata. En su comparecencia, la atleta española ha afirmado emocionada que aún no ha asimilado su triunfo: “No me dio tiempo a digerirlo, es que todavía no me lo creo”. Ha explicado que para lograr una victoria como la suya no existen más secretos que el trabajo duro y la perseverancia. Portela ya tiene la mirada puesta en París 2024, asegurando que en este momento está “más motivada que nunca”.