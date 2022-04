Sin terminar de limpiar lo que cayó hace un mes, se anuncia la llegada de más calima. El Ayuntamiento de Málaga ha duplicado el servicio de limpieza y no se contrata más porque no hay más disponible. Una limpieza que, según las empresas especializadas, se va a prolongar durante meses, más allá del verano. Pero hay casos en los que no es suficiente porque el polvo se incrusta en las fachadas y quitarlo es caro: entre 7.000 y 15.000 euros. Y no lo cubre el seguro, por lo que tendrán que encargarse las comunidades de vecinos. La mala noticia es que vienen lluvias y más calima. Mucho de lo limpiado tendrá que volver a limpiarse.