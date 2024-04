Con su impresionante habilidad para mover y hacer distintas florituras con botellas y cocteleras, este talentoso joven de cinco años de Lanzarote maravilla a millones de personas a lo largo del mundo con sus vídeos. Hijo de Anthony Serra , un experto en el arte de la coctelería, el pequeño ha heredado no solo el talento, sino también la pasión de su padre.

No, no es Tom Cruise en la película Cocktail (1988). Su nombre es Alan, tiene solo cinco años y es de Lanzarote. Las habilidades de este pequeño moviendo y haciendo florituras con botellas y cocteleras han maravillado al mundo entero, por lo que se ha ganado la admiración global con vídeos que acumulan millones de reproducciones en todo el planeta.

Como dice el refranero español, «hijo de gato, caza ratones»: Alan es hijo de Anthony Serra (@anthonyserra.qf), un maestro en el mundo del ‘flair-bartending’.

Serra comenzó sus estudios en 2004 con un ciclo superior de hostelería en la ciudad italiana de Cagliari, en la isla de Cerdeña. Al mismo tiempo, compaginaba sus estudios con entrenamientos de «flair» por su cuenta, observando desde su ordenador a campeones como Nicolas Saint Jean y Christian Delpech, entre otros.

Tras finalizar su formación académica, decidió emprender un viaje a Londres y Francia en busca de experiencia y aterrizó finalmente en Lanzarote en 2010, donde emprendió su propio negocio, La Delicatezza Cocktail Bar, situado en Puerto del Carmen desde el año 2013. También tiene una escuela de ‘flair-bartending’ donde ejerce de profesor y ‘sensei’ en este arte y posee un canal de YouTube, donde transmite y comparte su pasión con el mundo, alcanzando millones de visualizaciones en cada vídeo.

En enero de 2023, Serra y algunos de sus alumnos participaron en el programa Got Talent de Telecinco, ofreciendo un espectáculo que dejó boquiabiertos a jueces como Edurne, Risto Mejide, Santi Millán o Florentino Fernández, así como al público y a los televidentes.

Una pasión compartida

Uno de ellos fue su hijo Alan, quien, a pesar de su corta edad, maneja la coctelera, el colador, la hielera y el resto de herramientas con gran maestría.

«Todo comenzó durante la pandemia», recuerda su padre. Por aquel entonces Alan tenía dos años. «Estábamos encerrados y, en lugar de ver dibujos animados y otras cosas típicas de niños como Bob Esponja o Peppa Pig, me veía a mí y varias de las competiciones», afirma. «Debido a que el confinamiento no me permitía trabajar, hacía vídeos para YouTube y daba clases», añade y reconoce que su trabajo viene acompañado de «tener muchos tropiezos y llevarse varios tortazos», pero que eso viene muy bien para desarrollar y entrenar «la psicomotricidad, coordinación, concentración, creatividad y la disciplina», añade con orgullo este progenitor que se considera un canario más después de llevar 15 años viviendo en Lanzarote.

Además del local en Puerto del Carmen, el escenario de padre e hijo son las redes sociales, especialmente Instagram, aunque están presentes en TikTok o Facebook. «Comencé haciendo vídeos para Perú, Ecuador, Bolivia y así entretenía a un público deseoso de ver nuevas actividades durante la pandemia, cuando poco más se podía hacer», reconoce Serra. Pero desde que comenzó a hacer vídeos con Alan, todo cambió.

El niño, ataviado con unas gafas de sol y una camisa que luce «con mucho flow», ha conquistado a a todo el mundo en los múltiples vídeos, que se cuentan por millones. «Uno de ellos superó las 100 millones de visualizaciones. Fue impresionante», reconoce el padre, que explica emocionado cómo el célebre cantante Jason Derulo se puso en contacto con él para poder usar un vídeo donde se ve al pequeño despachando su talento para promocionar una de sus últimas canciones, Spicy Margarita. Una colaboración que el artista estadounidense mantiene con otra leyenda como Michael Bublé.

Esta afición que comparten padre e hijo los ha llevado recientemente a la Albufeira, en Portugal, donde el progenitor ofreció un espectáculo en la Legends World Flair, el máximo campeonato en el vistozo arte de la coctelería. Además, esta pasión llevará al pequeño Alan a un nuevo concurso de talentos que Telecinco estrenará próximamente. La dinámica de padre e hijo no solo ha conquistado las redes sociales, sino que también se ha convertido en una inspiración para muchas familias, demostrando que el talento y la dedicación pueden trascender generaciones y fronteras.