Al dolor por todo lo que ha ocurrido, en el barrio y en el colegio de Alex hay que sumar la rabia y la indignación. Todos creen que no se hizo suficiente. El detenido ya había intentado llevarse a varios niños antes, entre ellos a la hija de Susana hace 15 días. La policía estuvo, pero no se abrió ninguna denuncia porque fue un intento de llevarse a la niña y no pasó nada, algo que los vecinos no pueden entender. Concentración en el barrio y concentración también en el colegio de Alex. De momento faltan muchas explicaciones a por qué no estaba controlado alguien con antecedentes y un historial peligroso.