"Estoy tratando de localizar al padre de mi hijo". Estas son las palabras de Sarah-Jayne Snow, una joven británica que estuvo el año pasado de vacaciones en Tenerife.

La mujer, de 30 años de edad, contactó con el tabloide británico The Sun para contar su historia en este viaje a Canarias para poder encontrar al padre de su hijo antes de que nazca, ya que nunca mantuvieron contacto.

Sarah contó que estaba "muy borracha" y que tuvo "un lío de una noche" con un joven en la playa. “Sé que tenía 19 años, pero no entendí su nombre. Además, no nos dimos los teléfonos, solo recuerdo que trabajaba en el centro comercial Braehead en Glasgow”, indicó.

La británica recalcó que la relación fue “algo consensuado entre dos adultos borrachos” y que “adrede” no se intercambiaron los teléfonos, aunque todo cambió al conocer su estado: “Cuando descubrí que estaba embarazada supe que tenía que intentar encontrarlo. Puedo cuidar a mi hijo sola, pero no quiero que se sienta como si no supiera quién es su padre. Todo lo que quiero es que el papá y su familia sepan para que si quieren participar, puedan hacerlo”.

Todo ocurrió en agosto de 2022 cuando la joven estuvo de vacaciones en Playa de las Américas, en Tenerife, y conoció al padre de su hijo una noche de fiesta. “Él tenía 19 años y yo 29, en un primer momento no quería nada con él, pero acabamos teniendo relaciones. Ahora solo quiero que él sepa lo que pasó, que va a ser padre. No le pido nada, pero tiene el derecho a saberlo”.

“No pierdo la esperanza de encontrarlo, que sepa que tendrá un niño y que ese pequeño sepa, en el futuro, quién es su padre”, ha sentenciado y ha reconocido que "es muy difícil poder localizarlo".