Pasión en Arrecife. Un hombre, que salió a pasear en la mañana del pasado domingo, 3 de diciembre, por las calles de la capital lanzaroteño no salió de su asombro a lo que se encontró: un hombre y una mujer manteniendo relaciones sexuales. Ninguna actividad poco frecuente y no desaconsejable si no fuera porque estos lo estaban haciendo en la calle y a plena luz del día.

Según ha informado La Voz de Lanzarote, fuentes policiales no han recibido ninguna denuncia por este hecho que acarrea un delito de escándalo público y exhibicionismo.