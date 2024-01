Quien maltrata a un animal no debería ser calificado como ser humano. Este domingo la Guardia Civil detuvo a un hombre por un presunto delito de maltrato animal al tener en una finca de Arucas, en Gran Canaria. El varón hacía tres semanas que no acudía a darles de comer y beber, y cuando los agentes se personaron en la finca, encontraron a los tres animales en un estado de delgadez alarmante. Uno de los caballos no podía ni levantarde del suelo, debilidad extrema e irreversible que obligó a las autoridades a tomar la decisión de sacrificarlo.

Relacionadas Denuncian maltrato animal a siete perros en La Graciosa