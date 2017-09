El exdiputado del PP Emilio Moreno asume la Viceconsejería de Justicia

El Consejo de Gobierno nombrará la próxima semana al exdiputado popular Emilio Moreno como viceconsejero de Justicia. Hasta el inicio de este periodo parlamentario Moreno era diputado regional en la bancada conservadora, pero renunció a su escaño en la Cámara regional el 1 de septiembre mediante un escrito dirigido a la mesa del Parlamento. El doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y magistrado en servicios especiales se incorporará al organigrama del Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo como independiente.

Moreno alegó motivos personales en su salida como diputado, si bien diversas fuentes populares no ocultan que en los últimos tiempos había crecido su malestar por la forma con la que Asier Antona, presidente del PP canarios y del grupo parlamentario, gestiona los trabajos en la Cámara. Moreno no ocultaba a sus compañeros su desacuerdo y optó dejar el cargo.

En principio esta misma semana esperaba reincorporarse a su carrera tras tomar posesión en la Audiencia Provincial de Tenerife pero la oferta desde el Gobierno de Canarias, donde estará a la órdenes del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y secretario general de CC, José Miguel Barragán, le ha hecho cambiar de planes. Esto ocurre, además, cuando conservadores y nacionalistas han dado ya por rota toda posibilidad de alcanzar un acuerdo de gobierno hasta el final de la legislatura y cuando Antona ha redoblado esfuerzos para que el PP logre voz propia entre las fuerzas de la oposición en la Cámara regional.

Estaba previsto que el nombramiento fuera ayer mismo al Consejo de Gobierno pero el acuerdo se quedó sobre la mesa debido a que primero debe publicarse en el BOE su reincorporación a la carrera judicial.

Desde la dimisión del socialista Manuel Fajardo Palarea como viceconsejero de Justicia el diciembre, una semana antes de la ruptura del pacto entre CC y PSOE, el cargo seguía vacante. En la comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico del anterior periodo de sesiones, Moreno fue portavoz del PP, mientras en la presente legislatura el juez también actuó como portavoz en las comisiones de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad y del Estatuto del Diputado y de Peticiones.

Su sustituto, Agustín Hernández Miranda, tomó ayer mismo posesión de su escaño, en el primer pleno tras el descanso estival.

El presidente del PP en Canarias, Asier Antona, dijo ayer, por su parte, no haber tenido constancia de la decisión de Moreno.

"Lo único que sé es que Emilio Moreno ha dejado de formar parte del grupo parlamentario popular para incorporarse a su puesto en la carrera judicial", aseguró Antona, quien, no obstante, aprovechó para lanzar un dardo a CC. "Muy mal parece estar Coalición Canaria cuando se alimenta permanentemente de personas independientes", subrayó el dirigente popular, que recordó que el ya exparlamentario del PP no era afiliado de la fuerza política. Antona no temé, afirmó, nuevas fugas en las filas del partido.