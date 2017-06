Tejeda se da el gran ´beso más bonito del mundo´

Unas 1.500 personas de toda la isla se dieron cita el sábado por la noche en Tejeda al calor de la propuesta de la Federación Internacional de los Pueblos Más Bonitos del Mundo, entidad que se propone lograr el récord Guinness del 'beso más bonito del mundo', en realidad el más multitudinario, con la participación de 300 localidades de España, Bélgica e Italia.

Según afirma el alcalde de Tejeda, Francisco Perera, en los próximos días se ofrecerán los resultados de la participación conjunta para sumar el número total de personas, pero exista o no exista récord, el evento dejó, nunca mejor dicho, un buen sabor de boca.

Perera se confesaba "sorprendido" por una afluencia que superó la expectativa, "con personas mayores ya sentadas en el lugar de las actuaciones desde primeras horas de la tarde, así como por la presencia de mucha juventud y hasta niños". Fueron besos, según su calificación, "de fraternidad, de amistad, y también de amor", en una velada que entretuvo, especialmente por la actuación de La Trova, "que fue muy celebrado", pero con un programa que " es mejorable" para hacer más entretenida la velada.

En cualquier caso algunos de los restaurantes, "agotaron su mercancía", y otros que habían dado vacaciones a su personal, "se arrepintieron", por lo que también prometió afinar para el próximo año para ir redondeando la cita. Una cita a la que por cierto, "también se presentaron políticos de otros seis municipios al menos, no sé si para copiarnos o para darse besos", si bien no soltó prenda sobre sus identidades y optó por guardar el anonimato para no levantar suspicacias.

En una noche de calor, "que invita a pasear por las calles" con su romántico atrezzo urbano compuesto por un gran cartel que exhibía un Love, además de corazones, mechones encendidos y velas por todas partes, sólo faltaba una chispa para provocar el beso masivo. Y funcionó..., para pasmo de los que se quedaron a dos velas.