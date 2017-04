El PP cuestiona el reparto de los fondos de empleo entre las ciudades más grandes

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cuestionó ayer, por medio de su concejal Ángel Sabroso, los criterios definidos por el Gobierno de Canarias y el grupo de los cuatro municipios más grandes de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Telde y La Laguna) para repartir a partes iguales los fondos disponibles para el plan extraordinario de empleo anunciado para los cuatro grandes municipios de Canarias.



En opinión de Sabroso lo correcto "es repartir los fondos disponibles para este plan extraordinario en función del número de desempleados de cada municipio y de la calidad y eficacia de los proyectos de inserción que se tengan ya preparados", y no de forma lineal como se ha hecho.



Con tasas de paro tan desiguales entre los municipios incluidos en este plan, "es del todo incomprensible que se decida dar exactamente la misma cantidad económica a cada uno. Al igual que no se entiende el enorme nivel de improvisación en todo esto, pues aún ni se conoce el destino final de esos recursos", prosigue el edil.



Las Palmas de Gran Canaria tiene casi el doble de parados que el segundo municipio con más paro, Santa Cruz de Tenerife, y tiene un 350% más de parados que el último de los cuatro grandes municipios que se acogen a este plan.



Sin embargo, se pregunta Sabroso, "¿va a recibir la misma cantidad económica?, ¿qué tipo de negociación ha establecido [Augusto] Hidalgo para que el resultado sea tan dañino para nuestra ciudad? No hay mayor injusticia e ineficiencia que tratar como igual lo que es claramente desigual".