Un millar de mujeres luchadoras coronan El Confital

La nueva edición de la carrera popular femenina El Corte Inglés Summer Run 2017 se tiñó esta mañana del verde lima de la solidaridad y el deporte, con una prueba en la que más de un millar de campeonas se unieron en un recorrido lleno de emoción y compañerismo.

Desde primera hora, el Auditorio Alfredo Kraus reunió en la línea de salida a las participantes de la carrera, en un momento que según coincidieron los asistentes "estuvo cargado de emociones".

Con tres modalidades de recorrido, de 4,6, 8 y 12 kilómetros, las participantes contagiaron del espíritu de compañerismo y deportividad la avenida de Las Canteras hasta el enclave natural de El Confital, en el que se organizó una fiesta marcada por la música en directo, con actividades para los más pequeños, sorteos y una fiesta de la espuma.

La primera en llegar a El Confital fue Yurena Pérez, que se coronó como la más rápida de la modalidad Run en su estreno como participante. Con un tiempo de 21 minutos y 35 segundos, la llegada de Yurena Pérez inauguró la celebración, a la que se unieron Tania Monzón con una marca de 22 minutos y 4 segundos y Constanza Testa, que paró el cronómetro apenas unos segundos después con 22 minutos y 16 segundos. "Es un recorrido que conozco bien y que me encanta", explica la ganadora, "me ha fascinado el ambiente" en el que "he compartido mi pasión por correr" con las demás corredoras, como su hermana, también participante de la prueba.

Con veinte minutos de diferencia, la primera clasificada de la modalidad de los 8 kilómetros cruzaba el arco de meta de la categoría Mix, con Guacimara Martín a la cabeza con un tiempo de 43 minutos y 51 segundos. La acompañaron en el podio Marta Padrón con 44 minutos y 42 segundos y María Leticia Delgado en tercera posición con un tiempo de 45 minutos y 23 segundos. Sus hijas, que la esperaban en meta, corrieron a abrazar a la que se coronó como la más rápida de los 8 kilómetros cuando llegó a El Confital, que según aseguró contó con "el ánimo de la gente a lo largo de toda la avenida de Las Canteras".

Con un tiempo de 52 minutos, la corredora más veterana de la prueba, Juana Cardona, fue recibida en meta. A sus 73 años, esta participante ha vuelto a terminar el recorrido en menos de una hora, dando ejemplo de superación y deportividad sin límite de edad.

Tras la llegada de Juana Cardona empezaron a acercarse a la línea final las campeonas de la modalidad Trail de 12 kilómetros, en la que Kerstin Engelmann-Pilger repitió como primera en el podio con un tiempo de 55 minutos y 12 segundos. La acompañaron en el palmarés del trail con un tiempo de apenas una hora Sabina Rivero, que superó en un minuto a la tercera clasificada, Carolina del Carmen Rodríguez con la marca de 1 hora y 4 minutos.

La energía de las que fueron llegando poco a poco a El Confital fueron contagiando el ambiente en la zona de meta, que con la música en directo del grupo Crossfire se convirtió en una fiesta con la mujer como protagonista. Tal y como recalcó el director de la Clínica del Carmen, empresa colaboradora del evento y único centro sanitario especializado en la mujer, Luis Gutiérrez, esta prueba "reúne a las mujeres en un acto solidario" y las invita "a correr unidas por una buena causa".

La entrega de decenas de trofeos, premios y el sorteo de multitud de regalos por parte de la organización y los patrocinadores cerraron la jornada, que incluyó una fiesta de espuma y actividades para todas las edades.El propósito solidario de la nueva edición de la prueba El Corte Inglés Summer Run 2017 reunió en torno a la playa capitalina a más de un millar de mujeres, que compartieron una jornada deportiva llena de campeonas y luchadoras.

El superarse cada día fue el motivo que llevó a Blanca Rodríguez a volver a ponerse las zapatillas tras dos años de batalla contra el cáncer de mama. Desde que su médico le permitió correr, esta luchadora no dudó ni un momento en unirse "en apoyo a las que están pasando por lo que yo pasé", y que ahora que está plenamente recuperada pretende que "sirva de ánimo a las que pelean cada día".

Mila Lara ha regresado un año más a la carrera El Corte Inglés Summer Run a la que se presenta en cada edición "por aquellas que ya no están". Tal y como la ha definido, "esta carrera es siempre muy emotiva" ya que se trata de una prueba que "tiene magia".

El equipo sanitario de Provital ha sido parte del despliegue de la prueba para garantizar la seguridad de las corredoras. Según han asegurado sus siete miembros, la carrera ha transcurrido "sin incidencias" a excepción de algún signo de fatiga. El grupo sanitario de Provital lo formaron médicos, enfermeros y técnicos de emergencias, que protegieron la salud de las participantes durante todo el recorrido.