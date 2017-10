Arrancan las fiestas del Pilar de Guanarteme con un pasacalles de papagüevos

"Lo lleva en la sangre, desde el embarazo", explicó esta tarde Dunia Santana Gómez de Salazar, mientras su hija bailaba debajo de un papagüevo de Hello Kitty. "Cuando estaba embarazada de ocho meses vine a bailar detrás de ellos, por eso no les tiene miedo y le encantan, lo lleva desde el embarazo", apunta Santana. Mientras, su hija Lucía, de casi seis años, movía los pies al son de la batucada Piratas del Caribe por las calles de Guanarteme. Las fiestas del Pilar 2017 dieron su pistoletazo de salida con un pasacalles protagonizado por los más pequeños de la casa.

Las tradicionales fiestas de Guanarteme arrancaron un año más con un desfile por diferentes vías del barrio. Poco después de las cinco y media de la tarde de hoy irrumpió la batucada con sus ritmos en plena plaza del Pilar. Los papagüevos recorrieron las calles Castillejos, El Salvador, Vergara, Covadonga, Secretario Artiles y desde allí volvieron al punto de partida. Decenas de niños corrieron y bailaron tras el pasacalles al son de la música, asombrados por las piruetas que hacían algunos de los gigantes malabaristas.

El grupo estuvo formado por siete papagüevos adultos, cada uno con una temática de los más variopinta, además de otros tres infantiles. Un zorro naranja, Frankstein, un general negro, el diablo, un dragón verde, un payaso de lunares y un cortesano del siglo de Oro recorrieron las calles del barrio al son de los tambores.

Entre los de talla pequeña, Hello Kitty destacó por ser el más benjamín. Los niños tuvieron que turnarselo a lo largo del recorrido. "Se tienen que intercambiar, a ver si consigo que lo haga, porque no para", señaló la madre de Gozanlo, el primer niño que salió de la plaza con la gatita de cartón piedra a cuestas. "Tengo que llevarle yo prácticamente, porque el solo no puede", indicó la madre, al fin y al cabo, apenas tiene cuatro años y es la segunda vez que lleva uno de estos gigantes a cuestas.

Ya en la calle Vergara la pequeña Lucía logró ponerse bajo la cabeza de Hello Kitty y volver así a bailar al son de la batucada como lo hace desde que iba en el vientre de su madre, tal y como lo relató ella misma. El gentío de niños siguió el recorrido con desbordante ilusión y risas hasta volver a la plaza.

Las fiestas del Pilar comenzaron con una traca de petardos, voladores y fuegos en la misma plaza de Guanarteme. El mismo presidente de la comisión de fiestas, Simón Alejandro Urbano, se encargó de tirar parte de la traca desde la zona trasera del escenario. Tras 25 años en la comitiva, la mayoría dirigiéndola, los entresijos de los festejos ya no tienen secretos para él.

Mientras los papagüevos recorrían las calles del barrio capitalino, los maquilladores de la escuela Studio 61 preparaban a los candidatos para el concurso de maquillaje corporal, que tendrá lugar esta noche en la misma plaza. Seis candidatos, dos chicos y cuatro chicas, se pusieron en manos de los alumnos de Ana Lidia Alonso durante ocho horas para acabar con su cuerpo cubierto de diseños de lo más atrevidos.

"Esto es un poco antesala del concurso de maquillaje del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria", apuntó Alonso. "Se valora que se preparen en la calle, para mostrarle al público el trabajo que lleva pintar un cuerpo de esta manera", continuó. El jurado, compuesto por profesionales del sector y artistas, se pasea entre los candidatos unas horas antes del concurso para observar el proceso de maquillaje. En esos instantes, se encuentran dando los últimos detalles de pintura sobre los lienzos humanos.

No obstante, en el concurso se valora tanto la actuación, con su respectiva coreografía y atrezzo, además de las técnicas utilizadas por los maquilladores. En esta ocasión utilizan la esponja y el pincel, a base de acuacolores y tintas lavables, además de rotuladores para perfilar detalles.

El humorista y presentador Daniel Calero será el encargado de dar el pregón de las fiestas del Pilar 2017 a las nueve de la noche. El programa del Pilar se prolongará hasta el próximo domingo 15 de octubre. Mañana viernes será la elección de Miss Guanarteme 2017, además de su corte de damas de honor. Al terminar, la banda U 2.0 versionará las mejores canciones de la banda irlandesa con un tributo que hará vibrar al público. El miércoles 11 de octubre tendrá lugar la romería ofrenda a la Virgen, en la tarde previa a su día grande. El 12 de octubre saldrá en procesión por las calles de Guanarteme. Por último, será el domingo 15 cuando las fiestas terminen con el encuentro anual de papagüevos de Gran Canaria.