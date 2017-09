Hallado un cadáver que llevaba en su casa dos años muerto en Santa Brígida

El cadáver de un hombre de 65 años fue localizado el pasado lunes en su casa de La Portada Verde, dentro del municipio de Santa Brígida, tras dos años sin que su familia, con quien había perdido el contacto hacía tiempo, supiera nada de él.

Así lo indicaron fuentes de la Guardia Civil, que añadieron que el cuerpo fue hallado tirado en el interior de su domicilio sin signos de violencia y que la casa permanecía ordenada.

Pese a todo, la Benemérita está investigado los hechos y a la espera de que la autopsia confirme la muerte natural del hombre. Por su parte, fue un hermano del fallecido el que denunció que tras, dos años sin saber nada de él, no podía localizarlo. Cuando los agentes comprobaron que no había manera de encontrar al varón, que precisaba de medicación, se solicitó una orden de registro para el lunes, 25 de septiembre. Una vez que se procedió a entrar al domicilio, se encontraron al hombre en el suelo sin vida, dándose la circunstancia de que al vivir en una zona rural, sus vecinos no se habían percatado de nada extraño.