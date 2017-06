"Mi voz no es huérfana, recoge los ecos de los que nos precedieron"

"La historia no es algo que ya pasó y, sobre todo, que ya les pasó a los hombre notables y célebres. Es mucho más. Es lo que le sucede al pueblo común y corriente todos los días, desde que se levanta lleno de ilusiones hasta que cae rendido en la noche sin esperanzas", expresaba Julio Pérez Tejera. El pregonero de las fiestas de San Juan, dio ayer en la Casa Condal el pistoletazo de salida a las fiestas de San Juan Bautista haciendo un repaso por las personas anónimas que lo dan todo por los demás, y que no pierden la esperanza aunque las cosas no sean como ellos desean. Antes del pregonero, la coral Amati puso la introducción musical, que tras el pregón continuaría Heriberto Zerpa.

Desde Delia Pintos, profesora de matemáticas en el antiguo Instituto Laboral, hasta el club de balonmano Las Remudas y su reconocimiento con la medalla de oro de Canarias, pasando por Mateo Gil y su trabajo en el cine, o José Naranjo, Premio Canarias de Comunicación 2016.

Posteriormente, echó la vista al pasado al decir que "mi voz, la voz de mi ciudad, no es una voz huérfana sino que recoge la de los que nos precedieron". Fue así como hizo mención al pasado del municipio y sus accesos con el poema, Carretera blanca, del teldense Fernando González. Unos accesos estrechos y que sostenían sobre puentes.

"Estrechamientos que me sugieren el espíritu reservado del canario protegiendo su intimidad, la prudencia en la entrega de los afectos para labrar relaciones duraderas, y, a la vez, la mano estaba tendida hacia la otra orilla porque casi todos ellos eran puentes". Una forma de evocar a los antepasados y hacerle un guiño al marcado carácter isleño.

Un pregón que hizo referencia a cosas sencillas pero llenas de historias y vidas ya sean los bancos del municipio, las barrenderas o los panaderos. Porque "el futuro será de aquellos que sean capaces de dar a la humanidad razones para seguir esperando". Un pregón que apela a la sencillez del ser humano y destaca sus cualidades de las que hace gala sin esperar nada a cambio.

Después de sus últimas palabras, que abrieron el comienzo de las fiestas, Heriberto Zerpa amenizó la velada a todos los presentes. Este fue el inicio de unas fiestas prometedoras que esperan llenar las calles del municipio de música, alegría y jolgorio.