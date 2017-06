Hotel THe Mirador Papagayo, un universo de pequeños placeres en la tierra soñada

Hotel THe Mirador Papagayo en Playa Blanca, Lanzarote.

En la tierra soñada llamada Lanzarote y custodiado por las paradisíacas Playas de Papagayo que le ceden su apellido, se alza el Hotel THe Mirador Papagayo. Este universo repleto de pequeños placeres, cuya ubicación es única, reúne todas las condiciones para que puedas disfrutar y dejarte llevar en tus merecidas vacaciones.

Situado en Playa Blanca, Hotel THe Mirador Papagayo dispone de más de 200 habitaciones en cinco categorías. Entre ellas, cabe destacar la espectacular habitación Doble Superior con vistas al mar que ha sido recientemente renovada. El mimo en el diseño, cuidando el más mínimo detalle, ha dado como resultado un espacio elegante y moderno de líneas claras. No obstante, Hotel THe Mirador Papagayo está pensado para el disfrute de todos. El hotel pone a disposición sus apartamentos completamente equipados para pasar unas agradables vacaciones en familia.

Entre sus piscinas, destaca la que revela en su fondo la "rosa de los vientos", todo un distintivo de Hotel THe Mirador Papagayo. Sumergirse en ella con el océano en el horizonte es un deleite. El solárium de fantásticas vistas a Lobos y Fuerteventura por un lado, y a las Playas de Papagayo por el otro, así como el acceso directo al mar por el pantalán azul, son elementos clave en esta experiencia. Además, Hotel THe Mirador Papagayo te invita a degustar la gastronomía internacional y local en su restaurante-buffet y snack bar.

La oferta de ocio, relajación y actividades deportivas es muy amplia y se dirige a todos los públicos. Hotel THe Mirador Papagayo dispone de show de animación, un gimnasio equipado con modernas máquinas, un centro spa, tratamientos de belleza, una pista de tenis, así como el alquiler externo de bicicletas eléctricas y kayaks. Los más pequeños también lo pasarán en grande en el Mini Club. Así mismo, podrás visitar el primer museo marítimo submarino de Canarias que se encuentra frente al hotel, o simplemente dar agradables paseos por la avenida que circunda el complejo. Además, Hotel THe Mirador Papagayo se encuentra próximo al puerto deportivo Marina Rubicón, un lugar para contemplar el mar y los veleros, tomar algo o ir de compras al mercadillo o a las tiendas de los alrededores.

No es de extrañar que Hotel THe Mirador Papagayo haya sido digno merecedor de galardones como el Top Partner Hotel 2015 de Schauinsland Reisen, el Booking Award 2016 o el HolidayCheck 2017. Cada vez más, el hotel se desmarca por sus excelentes instalaciones y servicios, así como el trato amable y cálido de su equipo.

Indudablemente, tus vacaciones en Hotel THe Mirador Papagayo serán especiales – aún más si cabe - gracias a su entorno. Entre blancos y el rojo del volcán, la tierra soñada y creada por el artista César Manrique es un lugar único.

Si deseas ampliar la información o realizar una reserva, entra en miradorpapagayo.com o llama al 928 349 320.