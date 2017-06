Tyronne, cerca de continuar cedido en el Tenerife una campaña más

Tyronne del Pino, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, cedido desde enero en el Tenerife, esta muy cerca de seguir una temporada más en el equipo blanquiazul. En declaraciones a Radio Club Tenerife, el director dipertivo de la entidad amarilla, Toni Cruz, aseguró que el balance que hace de Tyronne es "muy bueno".

"Todavía no hemos hablado con el futbolista. Hemos quedado en los próximos días, pero evidentemente creo que él está tan contento como triste por el final, pero muy contento con su participación. Nos consta que desde el Club Deportivo Tenerife también están contentos y que lo verían con buenos ojos", añadió Toni Cruz.

Por su parte, Tyronne, tras perder contra el Getafe y no subir, declaró a los medios: "he estado feliz y se me queda una espina clavada. Estoy orgulloso de estos jugadores, del cuerpo técnico y de una afición de 10".