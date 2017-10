El flequillo, un perfecto aliado antiedad

El otoño es la época idónea para cambiar de look y volver a la rutina completamente renovada. Un nuevo corte de pelo o un color diferente al que llevamos habitualmente pueden modificar nuestra imagen por completo. Las mechas 'balayage' y el corte 'long-bob' convirtieron en las tendencias más deseadas de este verano 2017. Pero, ¿cómo llevaremos el pelo este otoño?



El flequillo vuelve dispuesto a rejuvenecer tu rostro

Brigitte Bardot

Sofía Vergara durante la celebración de los premios Emmy. Fuente: EFE

Nicole Kidman posa a ante los fotógrafos en los Emmy 2017. Fuente: EFE

Largo, despuntado y abierto en el medio

Felicity Huffman. Fuente: EFE

Lista en un minuto

How you doin'? #curtainbangs Una publicación compartida de Alexa (@alexachung) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 2:08 PDT

When @chloe invites you to Sophia Loren's Boat on a beautiful Brunch around the Seine. ? Thank you for having me. #CHLOEgirls Una publicación compartida de BELEN HOSTALET. (@belenhostalet) el 30 de Sep de 2017 a la(s) 4:02 PDT

Elvuelve esta nueva temporada dispuesto a rejuvenecer nuestro rostro. Este corte de pelo va a estar más de moda que nunca. Lo veremos de varias formas, aunque el más popular será el que puso de modaen los 60,Las búsquedas del término 'en Pinterest se han incrementado en un 600%. Además, nuestras famosas internacionales preferidas ya lo han lucido durante los. Jeanne Damas,Jane Fonda,, entre otras, ya se han sumado a la nueva tendencia que querrás llevar este otoño.Los expertos aseguran que esta es lay repararlo de los daños sufridos durante el verano. Este flequillo abierto en medio, desfilado y más largo hacia los lados. Un corte que consigue tapar y disimular los signos de la edad de nuestra frente casi por completo. ¿Qué más se le puede pedir a un peinado?Si no eres de las más atrevidas, puedes optar por llevar eldejando al descubierto parte de la frente como lucióen los Emmys. Ya no tienes excusas para probar esta última tendencia.Una de las dudas más frecuentes a la hora de decidir cortar nuestro flequillo es si este nos hará tener que invertir demasiado tiempo en peinarlo y acudir a la peluquería cada dos por tres para retocarlo. Precisamente, este corte. Así, podrás olvidarte de visitar la peluquería durante un tiempo.Lo ideal es utilizar el secador para moldear el flequillo ligeramente con los dedos. Sin embargo, es cuestión de práctica. Con el tiempo aprenderás a moldearlo con los dedos; lograrás elEl 'curtain bang', sobre todo, a los más redondeados. La largura tampoco es un problema para optar por este corte. Además, puedes combinarlo perfectamente con el 'long bob' o aportarle luz con unas ligeras mechas en las puntas. Sin duda, será el peinado que no dejarás de ver este otoño en las. Y tú, ¿te atreves con el flequillo?