El posado en bikini de Aurah Ruiz que deja sin habla

Está claro que Aurah Ruiz está pasando un verano de lo más sexy. Sí, no sabemos si estará pasando mucho o poco calor, pero lo que es más que evidente es que Instagram ha sufrido un repentino golpe de calor cuando la joven se ha animado a subir la temperatura con dos imágenes en bikini que nos han dejado patidifusos.



Porque no os creeríais que con esto de la 'coronavida' nos íbamos a quedar sin posados en bikini. De eso nada. Y es que si ya dio el pistoletazo de salida hace semanas Paula Echevarría con sus instantáneas al borde de la piscina, ahora pide paso Aurah con unas imágenes que, repetimos, son realmente impactantes. Atención.



Comencemos por la primera. En ella podemos ver cómo la joven mira hacia abajo como diciendo "Anda mira, si estoy en bikini". Y bueno, la verdad es que en bikini está, aunque la parte de arriba la tiene colocada de manera un tanto 'raruna'. Pero que todo bien.





Luego decimos de los posados de Kim Kardashian, pero tela marinera con este posadito que se ha marcado Aurah. Aunque por si no hubiésemos tenido ya suficiente, Aurah Ruiz se vino arriba y decidió marcarse otro, pero esta vez mirando a cámara con cara de "pues a mí esto de la 'coronavida' como que no me ha quitado las ganas de posar en bikini".¡Boom! Pues nada, a partir de ahora vamos a tener que llamar a Aurah Ruiz, Aurah Ruiz Kardashian y llamaremos a Kris Jenner para ver si le puede hacer un hueco como hija postiza española. Y bueno, la verdad es que nos han dado unas ganas de ponernos el bikini e irnos a la playa que para qué contaros.