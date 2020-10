Aurah Ruiz a través de su canal de TV, suelta verdaderas bombas. La última tiene que ver con la operación a la que se sometió su peque, el hijo que tiene en común con Jesé Rodríguez, y de cómo todo terminó en separación. Si creías que lo que contó del parto era lo más agobiante que habías oído nunca, espérate a leer esto. Eso sí, conviene decir que esta es su versión de los hechos.

La canaria ha decidido sincerarse sobre uno de los episodios más complicados de su vida, la operación de Nyan. Recuerda la influencer que la tensión del momento acabó con todo lo que había entre ella y Jesé. Fue el futbolista quien puso un punto final a la relación, y por lo visto no se lo dijo a la cara.

"Yo estaba muy contenta porque pensé que quedaba muy poco para llevar a Nyan a casa, pero no fue así", empieza por decir Aurah. Llegamos a Madrid y teníamos la fecha prevista para la operación que Nyan necesitaba. La única salida que yo veía era operarlo, con la esperanza de que todo cambiara y poder llevármelo a mi casa. Ni mi familia, ni el padre, nadie me apoyaba", siguió contando... Pero esto no es lo más fuerte de la historia.

Con las lágrimas en los ojos, la ex gran hermana no dudó en decir que el padre se desentendió de la situación para volver a su trabajo. Si en un principio Jesé le pareció preocupado por la enfermedad de su hijo, hubo un momento en el que todo cambió. Fue justo cuando la operación se complicó y al niño le diagnosticaron una infección generalizada. Ella se puso histérica porque no le dejaban ver a Nyan, y Jesé no entendía su actitud. Le daba vergüenza, así que optó por apartarse. "Decidió irse en el momento más grave de la vida de nuestro hijo, irse a jugar a su equipo, a su trabajo cuando nos acababan de informar de que el niño tenía una sepsis severa", añade.

Lo que pasó a continuación, según Aurah, es la historia de una separación esperada. Jesé ya solo se puso en contacto con ella vía sms para preguntarle si había visto las redes sociales. "Te lo voy a pasar", dijo, supuestamente, el futbolista. Se refería a un comunicado en el que él daba por terminada la relación entre ambos.