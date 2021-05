No es nada nuevo, es una entrega más de la ‘lejanía’ de la península con Canarias. En el programa de este miércoles, 26 de mayo, ‘El Precio Justo’ pecó de inexactitud a la hora de mostrar imágenes de uno de los viajes que pone al alcance de sus concursantes. En este caso, al hablar de Gran Canaria proyectaron imágenes del Teide y de la playa de Las Teresitas.

El concursante Aarón que además pecó de nerviosismo tras su irrupción al plató de Telecinco, quedó impactado por la belleza de la isla; no obstante, lo que no sabía es que parte de lo proyectado no se correspondía con el destino real del viaje al que tenía que aproximarse con un precio estimado. En este caso, el productor estuvo más lejos del precio justo que el propio concursante.