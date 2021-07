Si piensas que nuestra sociedad ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, al leer esta terrible historia te darás cuenta de todo lo contrario: a menudo tengo la sensación de que la nueva generación es peor que la anterior, menos madura y más complicada. Y es que algunos de vosotros conoceréis a Naim Darrechi, un conocido influencer y cantante mallorquín que cuenta con más de 25 millones de seguidores en sus redes sociales. ¡Atentos a su forma de ligar!

Lo normal en una relación sana es utilizar protección a la hora de mantener sexo, incluyendo por supuesto preservativos, pero Naim no lo tiene tan claro tal y como él mismo ha revelado a través de una entrevista que se ha viralizado en TikTok: "no puedo, me cuesta mucho con condón, entonces nunca lo utilizo. Hasta que un día digo: 'es raro que no haya dejado embarazo a ninguna tras tantos años', así que voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema".

En esta charla el entrevistador se quedó enmudecido. ¿Cómo puede ser que alguien que ha crecido en institutos con charlas de educación sexual piense así? Y lo peor estaba por llegar: "estoy empezando a pensar que tengo un problema". Y atentos a su respuesta a la pregunta: "¿cuando acabas dentro ellas no te dicen nada?", porque tiene mucha tela que cortar. Así contestó Naim Darrechi: "sí, pero bueno, les digo que tranquilas que soy estéril. Es verdad. Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos, y cuando me llegue el hijo, bendito seas".