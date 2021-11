El tiktoker peninsular Germán Molina vuelve a la carga. Después de haber denunciado casos de abandono animal por parte de quienes tuvieron que dejar sus casas por la erupción del volcán, el influencer ha sacado un nuevo vídeo en defensa de los animalistas de La Palma y criticando duramente a "la gran mayoría" de la población de la Isla: "Allí en La Palma hay un maltrato animal y una gentuza... hay una gentuza increíble" . Y añadió: "Si yo estuviera en La Palma, a cualquier idiota de estos que se me ponga por delante, nos buscamos una ruina, o es esa persona o soy yo, así de claro, yo cuando salgo al ring es para pelear".

Sostiene Molina que hay más casos de abandono animal en La Palma que los que se han conocido en los medios de comunicación, y que los animalistas de la Isla tienen miedo a expresarse por las amenazas. "No podemos hablar porque nos comen", asegura que le han contado. "Los animalistas de allí no pueden hablar porque os los coméis, los amenazáis y no pueden hablar".

El influencer extendió sus críticas a las instituciones insulares por no preocuparse por los animales ("el Cabildo de La Palma es de lo peor que hay en toda España, lo peor", expuso), y propuso que los afectados por la erupción, entre los que según dijo hay "muchos" tenían sus casas "ilegales", no reciban "ni un duro" en ayudas hasta que no se esclarezcan los casos de abandono animal. "Que se queden ahí con su lumbre y asen castañas en la lava", concluyó.

Justo este jueves el Congreso ha avalado las ayudas a La Palma, y el ministro de Presidencia Felix Bolaños aseguró que el compromiso del Ejecutivo español con los afectados “es permanente y va a perdurar en el tiempo”.