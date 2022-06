A las habituales confusiones de Tenerife con Gran Canaria (y viceversa) en las televisiones nacionales, que incluso han llegado a situar la playa de Las Canteras en territorio tinerfeño, se suma ahora un nuevo error -esta vez con origen en Canarias- que no ha pasado desapercibido para los habitantes de la isla habitada más chinija del Archipiélago: La Graciosa.

Los gracioseros no salen de su asombro e indignación. La reciente campaña por el Día de Canarias que llevó a cabo Guaguas Municipales, la empresa municipal de transportes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en ocho de sus guaguas difunde imágenes de las ocho islas con un saludo personalizado para cada una de ellas.

En uno de los vehículos utilizó por error una fotografía del islote de Lobos (situado al norte de Fuerteventura) para ilustrar un cartel que en realidad estaba dedicado a La Graciosa. En la parte superior se lee “¡Hola La Graciosa!” con el islote de Lobos en primer término y el sur de Lanzarote al fondo.

La diferencia de tamaño es notable. La Graciosa tiene una superficie de 27 kilómetros cuadrados, aproximadamente el mismo tamaño que el municipio de Arrecife, mientras que el islote de Lobos mide 4,68 kilómetros cuadrados. La octava isla canaria es 22 veces mayor que el islote que pertenece a Fuerteventura.

Hoy “nos vestimos” para la ocasión y salimos a la calle a celebrar el #DíadeCanarias, publicó la compañía de transportes en sus redes sociales el pasado lunes, 30 de mayo, a la vez que invitaba a los internautas a fotografiar las guaguas que llevasen algunas de las imágenes de la campaña y a compartirla en las redes sociales.

“Si tienes la suerte de toparte con alguna de ellas, saca una foto, súbela a storie y menciónanos… ¡Es un día para celebrar que somos más canarios que el gofio!”, se puede leer en el perfil de Instagram de Guaguas Municipales.

Las reacciones en las redes sociales de los gracioseros y los usuarios que no son de la octava isla canaria al desliz por parte de Guaguas Municipales no se han hecho esperar. La concejala del PP en el Ayuntamiento de Teguise, la graciosera Nieves Arrocha, publicó ayer en su cuenta de Facebook: “Alguien que llame a @guaguasmunicipales y les explique que esto es Isla de Lobos y no La Graciosa. Por favor, sintámonos orgullosos de lo que somos y defendamos lo nuestro como debe de ser”.

Para la Arrocha “es muy grave”, la confusión por parte de Guaguas Municipales y “lo que más duele es que haya pasado en Canarias”, señala la concejala este jueves.

“No sé si reír o llorar”, escribió un usuario de Facebook. “Seguro que no ha estado ni en Lobos ni en La Graciosa la persona que diseñó esa pieza. La Octava isla siempre resalta por su identidad única”, comenta otro.

En 2019 La Graciosa, que depende administrativamente del Ayuntamiento de Teguise, celebró el Día de Canarias por primera vez reconocida como isla habitada después de que el 26 de junio de 2018 la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado aprobara por unanimidad una moción que reconoce a La Graciosa como la octava isla habitada del Archipiélago canario. De esa manera dejaba de ser considerada como un islote.