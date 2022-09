Omayra Cazorla ya está preparada para el fin de semana. El ciclón no va a pillar desprevenida a la cómica ya que ha preparado su 'infalible' "kit de supervivencia" para protegerse de las lluvias que posiblemente vendrán con el ciclón tropical que ha puesto en alerta máxima a Canarias.

Papel higiénico, una vela, galletas y, sobre todo un metro. Con eso es capaz la canaria de 'enfrentarse' a las circunstancias meteorológicas adversas. ¿Para qué querrá un metro? "Yo cubro la zona sur", comenta de forma divertida Omayra, "con él voy avisando por los grupos cuántos litros de agua hay por aquí".

Las galletas no tienen ningún tipo de uso raro, y es que la cómica asegura que "sin eso no es capaz de hacer lo demás". Por lo tanto, las galletas se convierten en parte clave del kit. Bien alimentados se trabaja mejor, está claro.

Y que no falte el papel higiénico, aconseja Cazorla en el vídeo que ha subido a su cuenta de Tik Tok. "A mí no me pillan otra vez sin él". A saber qué historia tendrá para contar la canaria sobre el papel higiénico...

Para finalizar el metraje, realiza un análisis del nuboso cielo que hay sobre su casa y compara el estado de las nubes con las personas que nos "quieren decir algo" pero no se atreven o no pueden hacerlo, "y se van poniendo rojas y rojas" hasta que explotan.