Algo que se ha vuelto cada vez más habitual cuando vamos a comer fuera en algún bar o restaurante es mirar las reseñas del lugar en internet. Algunas de ellas han generado mucha polémica en redes sociales, otras se han vuelto virales por ser graciosas y divertidas y está petición de un cliente lo ha hecho por sus peculiaridades a la hora de reservar una mesa.

La cuenta de Twitter @SoyCamarero, gestionada por Jesús Soriano, ha ganado gran fama por publicar el día a día de los camareros en España. Muchas veces se hace eco de algunas de las ofertas de empleo que se publican en internet y que no cumplen ni con los horarios permitidos ni con el sueldo mínimo interprofesional que marca la ley. Otras veces lo hace con algunas reseñas que se pueden leer en la red.

“Una mesa con vistas. La mejor mesa por favor. Una mesa romántica y acogedora. Que no haga mucho frío pero que esté en la terraza. No mucha gente cerca.Una mesa redonda y grande. Somos alérgicos a todo. Por favor, tengan mucho cuidado en la cocina. Que no fumen cerca”, se puede leer en un mensaje para reservar mesa en el restaurante y que ha compartido @Soycamarero.

Las respuestas a tales exigencias no se han hecho esperar y como suele ser habitual, algunos de ellos se lo han tomado con humor. “Señor Oscar, quédese en casa”, le ha comentado el propio Jesús Soriano en el tuit.

Yo traduzco. Quiere decir que solo quieren la mesa para el postureo — MARIA PILAR ALONSO (@LAAUTENTICAMPAC) 12 de noviembre de 2022