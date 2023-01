El programa de Televisión Canaria, Gente Maravillosa, ha cautivado a las redes sociales. Con un pequeño vídeo, donde se puede ver un momento emotivo protagonizado por una señora mayor que, sintiendo que su familia le deja de lado el día de su cumpleaños, finalmente encuentra consuelo de manera inesperada.

En el mencionado vídeo se puede observar cómo en la mesa de un restaurante de Canarias, esta persona mayor está sentada con su hija, quien le considera una carga y le lanza frases tan hirientes como "Te he dicho muchas veces que tú donde tienes que estar es en una residencia", pese a que la anciana le expresa su voluntad de quedarse con ella y su hermano, y le reconoce que se siente sola. La hija pone las típicas excusas: tiene una vida, un trabajo, le falta el tiempo, etc. Y, aunque le entrega un regalo de cumpleaños, no es capaz de quedarse con la madre algo más de tiempo, diciendo que tiene "el coche mal aparcado". Resulta emotivo escuchar a la señora pedirle que se quede al menos para verle soplar las velas de la tarta, pero la joven mujer no es ni siquiera capaz de quedarse unos pocos minutos más para eso y abandona el lugar.

La hija no es capaz ni de quedarse con su madre hasta que sople las velas de la tarta, pues alega que tiene "el coche mal aparcado". La supuesta disputa entre madre e hija no pasa desapercibida para un hombre que se encuentra sentado en una de las mesas más cercanas a la anciana. Ante la sorpresa de la señora mayor, el hombre se acerca no solo para ofrecerle una muestra de cariño, sino también para que sople con él y su acompañante la tarta.

Afortunadamente esta escena se trata de una cámara oculta. Debido a esta interpretación de los actores y el final feliz, esta escena ha sido muy aplaudida en redes sociales.

Gente Maravillosa

Gente Maravillosa es un programa de televisión que tiene su propia edición regional en varios canales autonómicos, entre ellos Televisión Canaria. Tal como explican en la web de Radio Televisión Canaria, el programa utiliza cámaras ocultas para recrear con actores reales noticias de discriminación o injusticia social, pero que a la vez trata de mostrar "el lado bueno del ser humano" y premiar a personas que actúan "de forma excepcional ante una situación injusta", como en este caso sería el hombre de la gorra, quien sin saber que se trataba de una actuación decidió tomar la iniciativa para ayudar en la medida que le fuese posible.

La soledad entre las personas de edad avanzada es un grave problema que afecta cada vez a más ancianos en la etapa final de sus vidas, y que puede provocar efectos psicológicos muy adversos. Vídeos virales como este, con una carga emocional tan directa y fácil de entender, contribuyen a que la sociedad empiece a estar más concienciada sobre esta importante cuestión.

Canarias es la segunda comunidad con más personas en el 'limbo de la dependencia'

Canarias se situó en el primer semestre del año como la segunda comunidad autónoma con mayor número de personas en el 'limbo de la dependencia', esto es, pendientes de recibir prestación, y es la región que más días tarda en resolver una prestación o servicio desde que tiene entrada la solicitud (993 días). No obstante, es la comunidad que más ha incrementado porcentualmente el número de personas beneficiarias en dicho semestre, con 3.115, lo que supone una subida del 11,6%.

Estos datos han sido dados a conocer por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales a través de un comunicado en el que expone que, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, las tasas de variación acumulada en lo que va de año son positivas, registrando 46.754 solicitudes, 36.748 valoraciones, 34.792 personas beneficiarias con derecho a prestación y 33.019 personas beneficiarias con prestación. El incremento en estos indicadores provoca que las listas de espera aumenten, con 10.006 personas pendientes de valorar y 1.773 personas más en el 'limbo de la dependencia'.

Al final del semestre de este año, 397.164 personas se encontraban en las listas de espera de la dependencia y 195.209 en el 'limbo de la dependencia' (personas valoradas con algún grado y que están pendientes de recibir la prestación o servicio al que tienen derecho), a las que hay que sumar las 134.602 personas solicitantes que están pendientes de ser valoradas. Con los últimos datos, hay que añadir 33.353 personas con resolución de PIA y que no reciben prestación o servicio y 34.000 solicitantes que las CCAA no han registrado y están pendientes de valorar. El 45% de las personas desatendidas son Grados III o II.