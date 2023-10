El equipaje con el que viajamos ha dejado de ser un asunto trivial y despierta una relación de amor-odio. Por un lado, es nuestro vínculo con la vida diaria, pero por otro, complica nuestros viajes al hacerlos menos ligeros y más contaminantes. Las políticas de peso, medida y tarifas de las aerolíneas no ayudan. La 'equipajefobia' y la 'equipajefilia' son dos caras de la misma moneda, ya que todos queremos viajar sin excesos, pero sin dejar nada importante atrás.

La preocupación por reducir la huella de carbono se suma al temor de perder el equipaje y a las molestias logísticas. Cuanto más pesado sea el equipaje, mayor será la emisión de CO2, lo que impulsa a las personas a optar por maletas pequeñas y ligeras, o incluso a viajar sin ellas. La actriz Helen Mirren es un ejemplo de esto; en 2010 declaró que, al viajar a lugares fríos, lleva solo ropa interior y compra ropa nueva en su destino.

Para abordar esta preocupación, Japan Airlines ha introducido un servicio llamado "Any Wear, Anywhere" que permite a los viajeros volar sin equipaje a Tokio, Osaka o Fukuoka. Los pasajeros pueden reservar a través de una aplicación y encontrarán un elegante equipaje minimalista con ropa de la marca Sumitomo en su destino. Esta iniciativa no solo reduce la huella de carbono, sino que también promueve la reutilización de prendas.

Además de las aerolíneas, los hoteles también están buscando soluciones. El 1 Hotel Mayfair en Londres permite a los huéspedes alquilar ropa en el hotel a través de una colaboración con la plataforma de moda Cercle. En estaciones de esquí, iniciativas como Skigala alquilan equipos para deportes de nieve a los viajeros en sus hoteles, evitando la necesidad de llevar maletas.

El temor de la pérdida de maletas

La pérdida de maletas es un temor arraigado en la psicología de los viajeros, y las estadísticas respaldan este miedo. Según el informe "Baggage IT Insights" de SITA en 2022, la tasa de maletas perdidas casi se duplicó en comparación con el año anterior, con 7.60 maletas extraviadas por cada mil pasajeros. Este problema ha llevado a la urgencia de digitalizar el tratamiento del equipaje.

La psicóloga clínica María Victoria Sánchez señala que la pérdida del equipaje no solo se relaciona con su valor económico, sino que también puede estar vinculada al miedo de perder la sensación de seguridad. Como resultado, un número creciente de pasajeros opta por viajar solo con equipaje de mano.

Las aerolíneas están respondiendo a esta tendencia. Iberia, KLM y Air France han trabajado con la startup Bag on Board desde 2019 para recoger las maletas de los viajeros y permitirles llegar al aeropuerto sin preocupaciones. Además, han colaborado con la startup Alltheway para permitir a los pasajeros depositar y facturar su equipaje en puntos de París. Estas compañías también están implementando soluciones para los Juegos Olímpicos, como sistemas de facturación en la Villa Olímpica y Paralímpica de Seine Saint-Denis.

La variación en las políticas de equipaje de las aerolíneas ha llevado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a aprobar una resolución que busca unificar los criterios sobre medidas y precios de los equipajes de mano en los aviones. Aunque algunas aerolíneas permiten maletas estándar, como Air France, KLM e Iberia, las restricciones varían entre las compañías.

La preocupación por el equipaje está transformando la forma en que viajamos. Las tendencias actuales apuntan hacia maletas más ligeras, opciones de alquiler de ropa y servicios de recogida y facturación de equipaje. A medida que el mundo del viaje evoluciona, el equipaje del futuro se prevé ligero y digitalizado, pero seguirá siendo una parte esencial de la experiencia de viaje. Viajar con lo mínimo puede sonar a utopía, pero la realidad demuestra que las maletas seguirán siendo un compañero inseparable de nuestros viajes.