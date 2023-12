Spotify, la compañía de audio en streaming más grande del mundo, acaba de anunciar las canciones, artistas y pódcasts más escuchados de 2023 entre más de 574 millones de usuarios con los que cuenta la plataforma en todo el mundo. Después de tres años consecutivos con Bad Bunny coronándose como el artista más escuchado a nivel global, este año marca un cambio significativo con Taylor Swift a la cabeza. Así, la cantante y compositora estadounidense ha conseguido posicionarse como la artista más escuchada del mundo en el 2023.

La música más escuchada en el mundo este 2023

Este año Taylor Swift se hace con la primera posición como la artista más escuchada del mundo, un nuevo hito para la estadounidense, que ha acumulado en 2023 un total de 26.000 millones de reproducciones.

En segunda posición se encuentra el artista puertorriqueño Bad Bunny, cuyo álbum ‘Un verano sin ti’ ha resonado en todo el mundo, consiguiendo posicionarse como el álbum más reproducido a nivel global. En tercer lugar, destaca The Weeknd, el cantante, compositor y productor discográfico canadiense. El cuarto lugar lo ocupa el rapero y cantante Drake y, el quinto, Peso Pluma, cantante y compositor mexicano que ha hecho de la música regional mexicana el nuevo fenómeno musical.

En lo que respecta al ‘top 5’ de artistas femeninas más escuchadas en el mundo, además de Taylor Swift, encontramos en el ranking a SZA, KAROL G, Lana del Rey y Rihanna.

Y en lo referido al ranking de canciones más escuchadas de 2023 a nivel global, la más reproducida es “Flowers”, de Miley Cyrus, todo un himno mundial desde su lanzamiento a principios del año y que ya acumula más de 1.600 millones de reproducciones en todo el mundo desde enero. El segundo lugar lo ocupa “Kill Bill”, de SZA; el tercer puesto es para “As It Was”, la canción de Harry Styles que se cuela en el ranking un año más, ya que logró ser la más reproducida a nivel mundial en 2022; y en cuarto y quinto lugar, respectivamente, se encuentran “Seven (feat. Latto)”, de Jung Kook y Latto, y “Ella Baila Sola”, de Eslabón Armado y Peso Pluma.

Los artistas y canciones más escuchados en España en 2023

En nuestro país, el artista puertorriqueño Bad Bunny se alza un año más con la primera posición como el más escuchado de 2023 en una lista repleta de artistas de habla hispana. La segunda posición la ocupa Quevedo, que se consagra como el artista español más escuchado del año en nuestro país, y alcanza un nuevo récord, ya que también es el español más escuchado en todo el mundo. Así, Quevedo continúa este año acumulando hitos, añadiendo otro logro a su historial al haber sido también el artista más escuchado del verano en España gracias a su tema "Columbia".

“Estoy muy agradecido a la gente que me escucha y le gusta mi música, que son los que hacen que esté ahí arriba. Ha sido un año muy completo, con mi primer disco y muchísimas colaboraciones que han hecho que me divierta mucho haciendo música", declara Quevedo.

"Además, también ha sido un año diferente, ya que he colaborado con muchos referentes que escuchaba hace años. Poder conocerlos y trabajar juntos me hace que me sienta muy afortunado y agradecido con la vida", añade el artista canario.

Este ‘top 10’ de artistas más escuchados en nuestro país lo completan, por orden de ranking, Feid, Myke Towers, Rauw Alejandro, Anuel AA, Mora, Eladio Carrión, KAROL G y Bizarrap. Además, resalta entre los artistas emergentes de 2023 Saiko, que consigue un gran debut en el Top 50 de artistas del año siendo el segundo español más escuchado en España en 2023 y con dos canciones posicionadas dentro de las 20 más reproducidas en nuestro país.

En lo referente al ranking de artistas femeninas más escuchadas en España, el puesto número uno lo ocupa KAROL G, que este año ha dado la vuelta al mundo de la mano de ‘MAÑANA SERÁ BONITO’, su último álbum lanzado el pasado febrero. La segunda artista más escuchada es Shakira, seguida de ROSALÍA, en tercera posición; Aitana, en cuarto lugar, y Taylor Swift, en quinto lugar. Este ‘top 10’ de artistas femeninas más escuchadas en nuestro país se completa con Maria Becerra, Lola Indigo, Bad Gyal, TINI y Young Miko. Además, el talento femenino sigue escalando posiciones este año, pues destacan cinco artistas femeninas en el Top 20 de artistas más escuchados, en comparación con las 3 de 2022.

Por otro lado, en el primer lugar del ‘top 10’ de canciones más escuchadas en nuestro país, se encuentra "PLAYA DEL INGLÉS", de Quevedo. El tema, que salió publicado a finales del 2022, es el cuarto y último sencillo del álbum ‘DONDE QUIERO ESTAR‘. La canción, cuyo título hace referencia a una de las playas de Las Palmas de Gran Canaria, fue grabada junto al puertorriqueño Myke Towers.

En segunda posición dentro del ranking de canciones más reproducidas en España se encuentra “Yandel 150”, de Yandel con Feid; “Columbia”, otro éxito de Quevedo, en tercer lugar; en cuarto “El Merengue”, de Marshmello con Manuel Turizo, y “La Bachata”, de Manuel Turizo, en quinto lugar. El ‘top 10’ se completa con “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, la colaboración de Bizarrap con Shakira; “LALA”, de Myke Towers; “BESO”, de ROSALÍA con Rauw Alejandro; “PUNTO G“, de Quevedo, y “Nochentera”, de Vicco. Así, se evidencia la diversidad de sonidos y géneros en las listas, con la predominancia de los sonidos urbanos, principalmente el reggaetón, y el pop.

Los pódcasts más escuchados de 2023 en España y en el mundo

Spotify también presenta los pódcasts más escuchados que han acompañado a los usuarios en 2023. Entre ellos, el número uno en España es “The Wild Project”, el pódcast de entrevistas dirigidas por Jordi Wild, seguido de “El Podcast de Marian Rojas Estapé”, que es, además, el cuarto pódcast de salud y bienestar más escuchado en el mundo. En tercer lugar del ranking de España se encuentra “La Pija y la Quinqui“, de la mano de Carlos Peguer y Mariang, y cuyo episodio con Pedro Sánchez ha sido el más reproducido del año. En cuarta posición encontramos “Nadie Sabe Nada”, presentado por Andreu Buenafuente y Berto Romero y, en quinto lugar, “Entiende Tu Mente”, el pódcast exclusivo de Spotify sobre psicología y bienestar.

Este ‘top 10’ de pódcasts más escuchados en España en 2023 se cierra con “Estirando el chicle”, uno de los grandes éxitos presentado por Carolina Iglesias y Victoria Martín; “AM”, el pódcast original de Spotify sobre noticias diarias en breves píldoras; “Esta no te la sabes”, el título original de Spotify sobre curiosidades de historia, ciencia y cultura en píldoras de cinco minutos; “Las noticias de la SER”, con noticias actualizadas cada hora, y “La Ruina”, un pódcast de Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull en el que comentan y juzgan la peor anécdota de la gente que viene de público al programa. Así, los géneros de podcast que más éxito cosechan en España son el entretenimiento, el bienestar y la salud mental, así como los pódcasts de noticias.

Y en lo referente a los pódcasts más escuchados a nivel internacional, el número uno es “The Joe Rogan Experience”, seguido de “Call Her Daddy”, “Huberman Lab”, “anything goes with emma chamberlain” y “On Purpose with Jay Shetty”.

Los pódcasts continúan captando seguidores este año, como a los jóvenes de la generación Z. De hecho, según el informe “Hábitos de consumo de pódcasts de la generación Z en España”, el consumo de pódcasts entre esta generación ha crecido un 20% en el último año. Y más del 50% de los zeta en España ha escuchado al menos un pódcast en el último año en Spotify.

Cómo acceder a la experiencia personalizada de ‘Wrapped 2023’

A partir de hoy, todos los usuarios de Spotify podrán acceder a la experiencia personalizada de ‘Wrapped’ a través de la app móvil de Spotify (se recomienda actualizar la aplicación). Además de conocer cuáles han sido sus contenidos favoritos del año, los usuarios podrán conocer nuevas funcionalidades para conectar con sus creadores y artistas preferidos. A continuación, algunas de las novedades que se podrán encontrar:

Nuevas historias de datos para conocer y compartir cómo ha sido el año de cada usuario en el mundo del audio . Además de los principales artistas, géneros, canciones, pódcasts y minutos escuchados, la experiencia personalizada de ‘Wrapped’ incluye varias características totalmente nuevas, como “Yo en 2023”, una experiencia que revelará a las personas qué tipo de personaje es según sus hábitos de escucha en Spotify este año. Algunos ejemplos son el "Vidente", al que escuchar tantos géneros distintos le ha dado un poder inagotable; el "Alquimista", que pasa más tiempo que nadie creando sus propias playlists; o el "Robot", aquel que se deja llevar por el algoritmo.

Los favoritos de 'Wrapped' de una forma renovada. A partir de ahora, en el 'Top 5 de Géneros', los usuarios podrán ver cómo se agrupan sus cinco géneros musicales favoritos con un nuevo diseño creativo inspirado en un sándwich. Además, en el 'Top 5 de Artistas' podrán conocer el mes en el que cada artista alcanzó su punto álgido, para ofrecerles una visión más completa de todo el año y de todos los momentos especiales que lo conformaron. También podrán escuchar declaraciones de algunos de sus artistas favoritos. Así, los usuarios de Spotify podrán visitar el 'feed' de 'Wrapped' para ver los mensajes de vídeo de miles de artistas, como Taylor Swift, Bad Bunny, Peso Pluma, SZA, KAROL G, Jung Kook y muchos más.

Nuevo 'feed' de 'Wrapped'. Justo en la pantalla de inicio de Spotify, los usuarios podrán descubrir en su 'feed' de 'Wrapped' merchandising de sus artistas favoritos, observar qué conciertos se celebrarán próximamente así como descubrir lo mejor de 2023 en las listas de reproducción editoriales de "PEGAO", "Pop con Ñ" o "EQUAL España", entre muchas otras.

Las playlists de 'Fusión' se unen a la experiencia 'Wrapped'. Este año, los usuarios podrán invitar a amigos a crear una lista de 'Fusión' al tocar la opción de "Las mejores canciones de 2023" para combinar todas sus mejores canciones de este año en una lista compartida.

Asimismo, Spotify también ha lanzado la experiencia personalizada de ‘Wrapped’ para los artistas y creadores de pódcasts. Todos ellos podrán acceder a su propio microsite para echar un vistazo a cómo ha sido la escucha que han realizado sus fans y seguidores. Para ello, los creadores tendrán que acceder a ‘Spotify for Artists’ y ‘Spotify for Podcasts’.

