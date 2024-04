Advierten de una estafa en la venta de móviles en Gran Canaria a través de una popular web de compraventa

A veces no es oro todo lo que reluce. Un vecino de Las Huesas (Telde, Gran Canaria) fue víctima de una estafa al intentar comprar un teléfono móvil de gama alta a través de la popular web de compraventa de artículo, milanuncios.com.

El afectado se interesó por un móvil que estaba a la venta con un precio de 650 euros, mucho más bajo de lo que se puede encontrar en el mercado, por lo que decidió ponerse en contacto con el vendedor. Uno de los requisitos más valorados por el cliente era que la caja en la que venía el teléfono estaba precintado, lo que le trasmitió seguridad, según indica.

"Al llamarle y hacer indagaciones, noté que estaba dispuesto a negociar el precio a la baja, lo que me hizo sospechar de que podía ser un engaño, pero aún así decidí quedar con él y completar la compra", manifiesta.

Efectivamente, la intuición no lo traicionaba. Durante la transacción, le pidió al vendedor que abriera la caja en su presencia, pero declinó la sugerencia al matizar que "si la abría, ya no podría revenderlo al mismo precio", si finalmente no lo quería.

Sorpresa desagradable

Aún así, decidió comprarlo, pagando el importe en efectivo. Al llegar a su casa y abrir el envoltorio, se llevó la desagradable sorpresa de que el modelo del móvil no se correspondía con el anunciado. "Lo llevé a una tienda de móviles de confianza y me dijeron que es una especie de imitación asiática, que para nada tiene el valor de lo pagado".

La víctima de la estafa asegura que su objetivo al hacer esta 'denuncia pública', no es "recuperar el dinero", sino "advertir a futuros compradores" de la existencia de estos anuncios fraudulentos y que no tengna que vivir esta experiencia tan desagradable.

Mil Anuncios ofrece consejos de seguridad

Mil Anuncios no es responsable de este tipo de fraudes o estafas. Es más, en su web ofrece consejos de seguridad para que los posibles compradores identifiquen y tomen las medidas de precaución ante posibles anuncios sospechosos.