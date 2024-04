¡Alerta estafa! La DGT no manda multas por SMS

Desde la Asociación Española de Consumidores, se ha alertado sobre un tema de gran preocupación: el fraude electrónico que ha afectado a numerosos ciudadanos. Esta estafa involucra el envío de mensajes de texto (SMS) que informan a los destinatarios sobre una supuesta multa impaga de 35 euros emitida por la DGT. El mensaje incluye una amenaza de aumentar la multa en 24 horas si no se realiza el pago a través de un enlace proporcionado

Según la Asociación Española de Consumidores, este mensaje forma parte de un fraude que se aprovecha de la urgencia percibida y del estado de tensión lógico de las personas que lo reciben. Aunque pueda parecer auténtico, la organización destaca que no se trata de una sanción real emitida por la DGT. En lugar de seguir los procedimientos habituales de notificación de multas, que implican envíos escritos al domicilio del infractor o notificaciones electrónicas para aquellos que tienen el certificado digital activado, los estafadores aprovechan la inmediatez del SMS para presionar a las personas a realizar pagos sin verificar la autenticidad de la multa en sus móviles.

Es importante tener en cuenta que la Dirección General de Tráfico no utiliza mensajes SMS para exigir pagos ni para alertar sobre las consecuencias del impago de multas de tráfico. La forma legal de notificación es a través de correo postal o la Dirección Electrónica Vial, según confirma la DGT. Cualquier mensaje de texto que solicite un pago inmediato mediante un enlace debe tratarse con escepticismo y verificarse antes de tomar cualquier medida.

E. S. G.

Prevenir y reconocer los fraudes

La proliferación de estafas que utilizan el nombre de la DGT para engañar a las personas es preocupante. Los ciberdelincuentes recurren con frecuencia a tácticas de phishing, aprovechando la confianza en instituciones reconocidas para robar datos personales o dinero. Para evitar caer en estas estafas, es fundamental no hacer clic en enlaces ni descargar documentos de mensajes sospechosos. Es recomendable verificar la dirección de envío para garantizar la autenticidad y estar alerta ante cualquier palabra o frase inusual. A continuación, proporcionaremos respuestas a preguntas frecuentes sobre este tema.

¿Cómo llegan las notificaciones?

Cuando las notificaciones se realicen en el domicilio del destinatario y este no esté presente para recibirlas, cualquier persona que se encuentre en el domicilio y pueda ser identificada será autorizada para recibir la notificación. Si nadie acepta la notificación, se registrará esta situación en el proceso sancionador, indicando el día y la hora del intento, y se volverá a intentar en los siguientes tres días.

SMS con un falso mensaje de multa de la DGT / La Provincia

En caso de que la entrega sea imposible, se considerará el trámite como cumplido y se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Si el destinatario en el domicilio rechaza la notificación, este hecho se documentará en el procedimiento sancionador, detallando la situación del intento de notificación, y se entenderá que el trámite ha sido completado, prosiguiendo así con el procedimiento.

¿Las multas llegan en carta certificada?

La Dirección General de Tráfico (DGT) utilizará principalmente cartas certificadas para comunicar las multas, y en caso de fallar la notificación, recurrirá al Boletín Oficial del Estado (BOE), específicamente al Tablón Edictal Único (TEU). Opcionalmente, algunas notificaciones pueden realizarse previamente a través del Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA).

Cuando un conductor se registra voluntariamente en la Dirección Electrónica Vial (DEV), puede recibir avisos de notificaciones mediante SMS o correo electrónico previamente registrado. Se le solicitará que acceda a la DEV, donde, tras la identificación con el DNI electrónico o certificado digital, podrá visualizar la multa.

Cualquier ciudadano puede verificar si hay alguna multa en el BOE introduciendo únicamente su número de DNI, NIE o CIF. Esto es útil en caso de falla en la notificación por carta certificada, que podría deberse a cambios de domicilio. Es importante estar al tanto de este proceso para evitar sorpresas desagradables.