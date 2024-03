El nuevo dispositivo que la DGT obliga a llevar en los coches a partir de julio

La seguridad vial es uno de los objetivos por los que vela la Dirección de General de Tráfico (DGT). El organismo dependiente del Ministerio del Interior además de imponer sanciones a los conductores y hacer cumplir la normativa de tráfico, controla la seguridad de los vehículos que circulan por las carreteras españolas, que a partir del próximo julio tendrán que llevar consigo este nuevo dispositivo.

Los coches nuevos cada vez incorporan más avances utilizando la tecnología para ayudar a mejorar la seguridad de los mismos, como el asistente de frenada o el aviso para ponerse el cinturón de seguridad, entre otros a los que se les conoce como ADAS (Advanced Driver Assistance Systems).

El nuevo dispositivo que los vehículos tendrán que incorporar a partir del próximo julio forma parte de ellos, y no es ni más ni menos que una caja negra similar a la que llevan a los aviones para registrar los datos de qué ha ocurrido antes y después, en caso de accidente.

Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción (ADAS) / DGT

El EDR (Event Data Recorder o Registrador de Datos de Eventos), más conocido como ‘caja negra’ tendrá que incorporarse en todos los vehículos de nueva matriculación en España a partir del próximo julio, tal y como recoge la Ley de Tráfico que entró en vigor en 2022.

La DGT ha explicado cuál es el funcionamiento y la finalidad de este nuevo sistema que servirá para determinar, en caso de accidente, qué ha ocurrido antes y después del mismo, recogiendo información tanto del coche como de sus ocupantes unos segundos antes y después de que suceda.

Tras el siniestro se podrá analizar cómo se ha producido, ya que se arrojarán datos de los 30 segundos previos, y los 5 posteriores. Para ello el dispositivo grabará lo que está ocurriendo dentro del vehículo, pero no a través de imágenes o audio, puesto que no funciona como una cámara, si no recogiendo en la propia centralita del vehículo toda la información relativa a 15 variables clave para determinar el motivo del accidente y sus posibles consecuencias, entre las que se incluyen:

Estado en que quedó uno de los vehículos tras el accidente. / LP/DLP

Velocidad del vehículo.

Frenada

Revoluciones del motor

Fuerza del impacto (frontal y lateral)

Movimientos de dirección,

Posición del acelerador

Funcionamiento de sistemas de seguridad (airbags, cinturones de seguridad …)

Sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS)

Desde que los vehículos comenzaron a incluir sistemas de asistencia al conductor de serie, ha habido un avance notable en la seguridad vial y en la experiencia de conducción. Actualmente, la normativa exige la integración de algunos de estos sistemas en las nuevas homologaciones, lo que representa un paso adelante en la reducción tanto en el número como en la gravedad de los accidentes de tráfico.

Los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor, conocidos como ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), son una serie de soluciones tecnológicas innovadoras integradas en los vehículos para mejorar la seguridad tanto de los conductores y pasajeros como de otros usuarios de la vía, como peatones y ciclistas, además de mejorar la experiencia de conducción. Estos sistemas operan con diferentes niveles de autonomía con respecto al conductor y pueden intervenir en varios aspectos de nuestros vehículos, como frenado/aceleración, dirección y señalización. Incluso pueden detectar el estado de alerta del conductor e identificar la señalización vial, entre otras capacidades, como se observa en los vídeos de esta misma página.

X de Policía LPGC

Con el paso del tiempo, las marcas los han ido incorporando gradualmente en sus lanzamientos de gama alta como opcionales y, poco a poco, han llegado a las gamas más accesibles. En términos normativos, en 2019 la Unión Europea (UE) aprobó el Nuevo Reglamento de Seguridad 2019/2144, que establece los requisitos de seguridad generales para los vehículos, la protección de sus ocupantes y los usuarios vulnerables de la vía pública.

El objetivo principal era reducir significativamente las muertes y lesiones graves en las carreteras de la Unión Europea mediante la introducción de tecnologías de seguridad avanzadas como equipamiento estándar en los vehículos. Al mismo tiempo, se buscaba mejorar la competitividad de los fabricantes de automóviles de la UE en el mercado mundial, proporcionando el primer marco jurídico de la Unión para los vehículos automatizados y totalmente automatizados.

En España, el 6 de julio de 2022 entró en vigor el Reglamento que establece un calendario para la incorporación de estas nuevas tecnologías en los nuevos vehículos. Además, se prevé la denegación de nuevas homologaciones y, posteriormente, la prohibición de matriculaciones (generalmente 24 meses después) para los vehículos que no estén equipados con estos sistemas.

De este modo, todos los coches de nueva homologación deben incluir de serie al menos ocho sistemas: Detector de somnolencia (DDR), Asistente de velocidad inteligente (ISA), Alerta de tráfico cruzado (RCTA), Caja negra (EDR), Alerta de cambio involuntario de carril (LDW), Sistema de frenado de emergencia (ESS), Inhibidor de arranque con alcoholímetroy Alerta de uso del cinturón en todas las plazas. Se espera que gradualmente se regule la presencia obligatoria de otros ADAS.